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Havlíček promluvil o důchodech: „Senioři mohou být klidní.“ Kolik jim vláda pro rok 2027 přidá?

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Ještě v neděli odmítal ministr Karel Havlíček prozradit čísla a odkazoval na […]
Havlíček promluvil o důchodech: „Senioři mohou být klidní.“ Kolik jim vláda pro rok 2027 přidá?

Havlíček promluvil o důchodech: „Senioři mohou být klidní.“ Kolik jim vláda pro rok 2027 přidá?

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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