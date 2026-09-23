Ani trenýrky, ani slipy. Nejlepší spodní prádlo pro muže je úplně jiné

Když rybářský oblek změní váš život
Rok 2006. Bývalý baseballový hráč Trent Kitsch stojí na palubě rybářské lodi uprostřed ledové Aljašky. Uzavřen v těsném neoprenu prožívá hodiny plné fyzického nepohodlí, které zná každý muž – ale málokdo o něm mluví nahlas.
Tření. Neustálé. Nepříjemné. A hlavně – zbytečné.
Právě v těchto chvílích plných frustrace se mu v hlavě rodí myšlenka, která za pár let změní životy milionů mužů po celém světě. Jako inspirace mu posloužil design baseballové lapačky – měkká, ale funkční podpora, která drží na místě, aniž by tlačila.
Cesta od nápadu k realizaci byla překvapivě rychlá. Patentová přihláška dorazila na úřad v roce 2007 a o čtyři roky později, v roce 2011, byl oficiálně udělen americký patent s označením US7958571B2.
Tajemství tkví v síťovině a devíti panelech
Co vlastně Kitsch vymyslel? Základem celé inovace je integrovaná vnitřní kapsa – jemná hamaka z velmi jemné síťoviny. Ta fyzicky odděluje citlivé mužské partie od stehen, čímž předchází vzniku opruzenin a podráždění pokožky.
Síťovina není náhodná. Díky vysoké prodyšnosti efektivně odvádí vlhkost a eliminuje nadměrné pocení. Muži tak získávají přirozenou podporu bez nežádoucí komprese. Výsledkem je naprostá svoboda pohybu bez nutnosti prádlo během dne jakkoliv ručně upravovat.
Konstrukce však jde ještě dál. Technologie Flat Out Seams™ využívá ploché švy s měkčí stranou otočenou k tělu, což spolehlivě zabraňuje škrábání. Celý střih Three-D Fit™ se skládá z devíti panelů, které se dokonale přizpůsobí křivkám těla. Žádná univerzální trubice, ale precizní anatomické tvarování.
Světlo světa tak spatřila technologie BallPark Pouch™ od značky SAXX – název, který dnes znají aktivní muži od Vancouveru po Prahu.
Od ranní porady až po večerní trénink bez jediného škrábnutí
Aktivní muž tráví dopoledne v kanceláři na dlouhých schůzkách a odpoledne se věnuje intenzivnímu běhu nebo turistice. Při použití běžného prádla dochází vlivem tepla a pohybu k nepříjemnému tření kůže v oblasti třísel, což vede k podráždění pokožky.
Pokud však zvolí boxerky s technologií BallPark Pouch, jemná síťovina udrží citlivé partie bezpečně oddělené od stehen. Celodenní pocit sucha, nulové tření při sportu a maximální pohodlí bez nutnosti prádlo jakkoliv upravovat.
Tento jednoduchý přechod na ergonomické prádlo dokáže zcela změnit dynamiku celého dne. A není to jen marketingová fráze.
Mýty pod lupou: Zvyšuje plodnost? A co optické zvětšení?
Kolem této technologie se přirozeně vyrojila řada mýtů. Některé marketingové kampaně masivně šíří tvrzení, že pouch spodní prádlo prokazatelně zvyšuje počet spermií nebo přímo léčí neplodnost. Urologové však uvádějí tyto domněnky na pravou míru.
Ačkoliv toto prádlo poskytuje vynikající komfort a snižuje lokální přehřívání oproti těsnému klasickému prádlu, neexistuje žádný přímý vědecký důkaz, že by samo o sobě zvyšovalo plodnost či spermogram nad úroveň běžného volného prádla. Jde tedy o skvělý preventivní a komfortní prvek, nikoliv o lékařský všelék.
Dalším častým omylem je představa, že pouch spodní prádlo obsahuje integrované vycpávky pro optické zvětšení. Ve skutečnosti se jedná o čistě ergonomické tvarování látky a síťovinových přepážek bez jakýchkoliv umělých vycpávek. Cílem je přirozenost, zdraví a maximální pohodlí pro každodenní nošení.
Jak uvádějí sběratelé zkušeností na fórech věnovaných mužskému zdraví, hlavní benefit spočívá v eliminaci každodenního dyskomfortu – a to je samo o sobě revoluce, která stojí za pozornost.
Zdroje článku: patents.google.com, spangenberger.com, academic.oup.com, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková