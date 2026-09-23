Pokémon karty z dětství leží v šuplíku a sbírají prach. Sběratelé za ně platí statisíce a každých 30 sekund se prodá další kus

Někde v zásuvce vám možná leží holografický Charizard, který jste jako dítě vytáhli z boosteru za padesát korun. Dnes se takový kousek, pokud jde o správnou edici ve správném stavu, prodává za stovky tisíc. Trh s Pokémon kartami přerostl nostalgickou kuriozitu a proměnil se v mezinárodní sběratelský sektor s vlastní infrastrukturou, gradingem a objemem obchodů, jaký by záviděla lecjaká komoditní burza. Jen na Tradeře se za rok 2025 uskutečnilo 540 000 aukcí s Pokémon kartami, celkový obrat dosáhl 140 milionů švédských korun a meziroční nárůst činil 276 procent. Jak ale odlišit skutečný poklad od bezcenného bulku?
Pikachu za 343 milionů: anatomie nejdražší karty planety
V únoru 2026 padl na aukční síni Goldin dosavadní absolutní rekord. Karta Pikachu Illustrator v hodnocení PSA GEM MT 10, jediný exemplář v tomto stupni na světě, odešla za 16 492 000 dolarů, v přepočtu zhruba 343 milionů korun. Prodávajícím byl youtuber Logan Paul, který ji o několik let dříve získal v Dubaji od sběratele Marwana Dubsyho. Transakce tehdy sestávala z Paulovy vlastní verze PSA 9 oceněné na 1,275 milionu dolarů a hotovostního doplatku čtyř milionů. Podle
Guinness World Records jde o nejdražší obchodní kartu prodanou v aukci vůbec.
Příběh Pikachu Illustrator ilustruje, co žene ceny vzhůru. Karta vznikla v roce 1998 jako soutěžní promo pro japonský časopis CoroCoro Comic. Vytištěno bylo jen několik desítek kusů. PSA eviduje v nejvyšším gradingu populaci přesně jednoho exempláře. Vzácnost, dokonalý stav, historický původ a mediální pozornost: čtyři vrstvy, které z kusu kartonu udělaly aktivum za třetinu miliardy.
Pět znaků, podle kterých poznáte hodnotnou kartu ve vlastním šuplíku
Většina dětských sbírek obsahuje common a uncommon karty, jejichž tržní hodnota se pohybuje v řádu korun. Cenový skok přichází teprve u přesně identifikovaných kusů. Na co se zaměřit:
Set a edice. Holografické karty z původního Base Setu (1999), zvláště anglické verze s označením 1st Edition nebo takzvanou shadowless variantou bez stínu za rámečkem obrázku, patří k nejhledanějším. Shining a promo série. Karty Shining z let 2001–2002 (Neo Revelation, Neo Destiny) a vybrané soutěžní či eventové promo kusy dosahují vysokých částek. Symbol vzácnosti. Vpravo dole na kartě najdete kroužek (common), diamant (uncommon) nebo hvězdu (rare/holo rare). Hvězda je výchozí podmínka pro vyšší hodnotu. Stav povrchu, rohů, hran a centrace. Právě tyto čtyři parametry hodnotí profesionální grading a rozhodují o tom, zda se karta prodá za tisíce, nebo za desetinásobek. Populace v top gradingu. Čím méně exemplářů PSA eviduje v hodnocení 9 nebo 10, tím strmější cenová křivka.
Na Tradeře se například Crystal Lugia v PSA 10 prodala za 80 000 švédských korun (asi 173 000 Kč), německý 1st Edition Charizard PSA 9 za 65 000 SEK (přibližně 141 000 Kč) a nerozbalený box Neo Destiny vyskočil na 450 000 SEK, v přepočtu téměř milion korun.
VIDEO Grading: proč plastový obal mění cenu o stovky procent
Profesionální hodnocení karet funguje jako certifikát kvality. Dominantní firma PSA posuzuje povrch, hrany, rohy a centrování tisku na škále 1 až 10. Karta, která nesplní podmínky číselného hodnocení, obdrží pouze označení „Authentic“, tedy potvrzení pravosti bez cenového bonusu.
Praktický dopad bývá dramatický. Tentýž Base Set Charizard v raw stavu (bez gradingu) se obchoduje za zlomek částky, kterou přinese exemplář v PSA 10. Rozdíl mezi stupněm 8 a 10 snadno představuje pětinásobek až desetinásobek ceny. Grading tedy plní dvojí roli: ověřuje autenticitu a zároveň standardizuje kvalitu způsobem, kterému důvěřují kupující po celém světě.
Pozor ovšem na padělky. PSA sama upozorňuje, že podvodníci kopírují veřejně dostupná certifikační čísla. Ověření přes online databázi proto nestačí; u dražších kusů je třeba porovnat i pouzdro, štítek a fotografii s originálem v registru.
Kde v Česku prodat a kolik zaplatíte na daních
Pro domácí trh slouží především Aukro, kde se Pokémon karty běžně draží, od mixů za stokoruny po jednotlivé vzácnější kusy. U dražších singlů s ambicí oslovit zahraniční sběratele dává větší smysl eBay se 134 miliony aktivních kupujících; u karet nad 200 dolarů navíc nabízí program Authenticity Guarantee, při kterém PSA fyzicky kontroluje pravost před doručením.
Daňový rámec je v Česku přímočarý. Podle
Finanční správy je příjem z prodeje vlastních použitých věcí osvobozen od daně z příjmů a do přiznání se neuvádí. Jakmile ovšem karty systematicky nakupujete a opakovaně prodáváte se záměrem zisku, naplňujete znaky podnikání, a s nimi přicházejí daňové povinnosti. Samostatnou kapitolou je směrnice DAC7: některé platformy mohou po prodejci vyžadovat identifikační údaje kvůli oznamovací povinnosti vůči finančním úřadům, i když samotná daň tím automaticky nevzniká. Proč trh s Pokémon kartami roste rychleji než kdykoli předtím
Dva zřetelné impulzy formovaly současný boom. První přišel po spuštění Pokémon Go v roce 2016, kdy mobilní hra oživila zájem o celou značku. Druhý, mnohem prudší, odstartoval kolem roku 2025; Tradera hlásila už v prvních třech lednových týdnech 2025 nárůst o 67 procent proti stejnému období předchozího roku a na konci roku stál meziroční skok na 276 procentech. eBay ve své výroční zprávě za rok 2025 řadí Pokémon mezi klíčové tahouny globální sběratelské poptávky, a to jak ve vintage, tak v nových edicích.
Podle nás je nejsilnějším argumentem pro udržitelnost tohoto trhu jeho likvidita. Karta každých třicet sekund na jediné skandinávské platformě, šest milionů týdenních návštěvníků, stovky tisíc dokončených aukcí ročně: to jsou parametry živého tržiště, kde se dá koupit i prodat rychle a za tržní cenu. Zároveň platí, že cenové rekordy patří úzké vrstvě přesně definovaných kusů. Běžná dětská sbírka plná common karet milionářem nikoho neudělá. Skutečná šance spočívá v umění rozpoznat několik málo znaků, edici, variantu, stav, které z hračky dělají sběratelské aktivum.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, Tradera, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs a Catawiki
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková