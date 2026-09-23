Oblíbená pokojová maranta každý večer složí listy jako dlaně k modlitbě. Důvod je čistě praktický

Anglicky se jí proto říká prayer plant, modlitební rostlina. Celý rituál trvá desítky minut a pouhým okem ho zachytí každý, kdo si sedne k parapetu v podvečer a porovná polohu listů s tou odpolední. Jenže za poetickým gestem se skrývá promyšlená hydraulika, cirkadiánní hodiny a adaptace na prostředí, kde v noci padá déšť skoro tak spolehlivě jako soumrak.
Jak pulvinus ovládá noční „modlitbu“ maranty
Klíč k pohybu leží v několika milimetrech pletiva na konci řapíku. Čeleď Marantaceae má v tomto místě ztlustlou strukturu zvanou pulvinus, jakýsi biologický kloub. Uvnitř se nacházejí dvě protilehlé skupiny motorických buněk: flexorové a extensorové. Při nástupu tmy se mezi nimi přesouvají draslíkové a chloridové ionty, vápník i voda prostřednictvím aquaporinů. Jedna strana nabývá na objemu, druhá se smršťuje. Výsledný rozdíl turgoru ohne list směrem vzhůru, do noční pozice.
Celý proces řídí kombinace světelných receptorů citlivých na modré záření a vnitřních cirkadiánních hodin. Právě proto maranta zvedá listy i v místnosti se stálým šerem, její biologické hodiny „vědí“, že přišla noc, i bez dramatického západu slunce. Přehledová studie z roku 2024 publikovaná na
PubMed shrnuje tento mechanismus jako jeden z nejlépe prozkoumaných příkladů rostlinné motoriky vůbec. Proč tropický podrost potřebuje strmé listy po setmění
Maranta leuconeura pochází ze střední a východní Brazílie, kde roste v patře vlhkého tropického lesa. Podle databáze Kew Plants of the World Online obývá biom s vysokými srážkami a pravidelnou noční vlhkostí. V takovém prostředí má strmý sklon listu hned několik výhod.
Biomechanická literatura ukazuje, že kolmější čepel urychluje odtok dešťové vody a zkracuje dobu, po kterou zůstává povrch mokrý. Dlouhodobé zvlhčení totiž nahrává houbovým patogenům a zpomaluje výměnu plynů přes průduchy. Vědecké review o funkcích nyktinastie přidává další roviny: vzpřímené listy v noci zlepšují teplotní bilanci a ztěžují herbivorům noční pastvu, býložravci pod svislou čepelí hůř nacházejí úkryt a zároveň jsou lépe viditelní pro predátory. Podle nás jde o elegantní příklad evolučního multitaskingu, kde jediný pohyb řeší hned tři problémy najednou.
VIDEO Večerní rituál jako domácí semafor: co prozradí rytmus listů
Pro pěstitele v českém bytě má nyktinastie ještě jeden, ryze praktický rozměr. Pravidelný, výrazný denně-noční cyklus bývá známkou stabilních podmínek. Jakmile se rytmus naruší (listy zůstávají stočené i přes den, nebo naopak sotva reagují na soumrak), stojí za to pátrat po příčině.
Nejčastější varovné signály:
Hnědé, křehké okraje a špičky – typický projev suchého vzduchu nebo problematické vody s vysokým obsahem fluoridů a minerálů. Vybledlá kresba a ztráta sytosti barev – nedostatek rozptýleného světla nebo slabá výživa. Žloutnutí listů – zasolení substrátu, přehnojení, případně tvrdá voda s nadbytkem sodných solí. Trvalé „modlení“ i za dne – stres z horka, přímého slunce nebo naopak příliš temného koutu.
K zálivce se vyplatí používat co nejméně mineralizovanou vodu. Pouhé odstátí z kohoutku sice odstraní chlór, ale fluoridy a rozpuštěné soli v ní zůstávají. Bezpečnější variantou bývá filtrovaná či dešťová voda. V zimě frekvenci zálivky snižte, kořeny v chladnějším substrátu vstřebávají vlhkost pomaleji.
Český byt v topné sezóně: největší výzva pro modlivku
Maranta patří mezi pokojovky citlivé na nízkou vzdušnou vlhkost. Univerzitní poradny ji řadí mezi druhy, které vyžadují vyšší vlhkost okolního prostředí, a výslovně varují před umístěním poblíž radiátorů a teplovzdušných výdechů. V českém bytě, kde relativní vlhkost v zimě klesá i pod 30 %, to znamená vědomou péči navíc.
Osvědčené postupy:
Zvlhčovač vzduchu v místnosti, kde maranta stojí. Seskupení více rostlin dohromady, vzájemně si zvyšují mikroklima. Miska s mokrými kamínky pod květináčem, aby dno nestálo přímo ve vodě. Odstup od oken s průvanem a od přímého slunce, které čepele spálí.
Ve srovnání s potosem, který zvládne široké rozpětí podmínek a odpouští zapomětlivost, nebo s tchyniným jazykem, jenž snáší sucho i šero téměř bez protestu, je maranta citelně náročnější společnice. Odměnou za péči je ovšem každovečerní představení, které žádná z těch odolnějších pokojovek nenabídne.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková