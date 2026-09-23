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Oblíbená pokojová maranta každý večer složí listy jako dlaně k modlitbě. Důvod je čistě praktický

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Když se v pokoji setmí, čepele maranty se pozvolna naklápějí vzhůru, až silueta rostliny připomíná sepjaté dlaně.
Oblíbená pokojová maranta každý večer složí listy jako dlaně k modlitbě. Důvod je čistě praktický

Oblíbená pokojová maranta každý večer složí listy jako dlaně k modlitbě. Důvod je čistě praktický

Zdroj: Foto: Patrice78500 / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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