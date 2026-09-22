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Uniklé plány odhalily ruský supertank T-95: kanon ráže 152 mm nemá dodnes žádný tank na světě, projekt přesto skončil

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Na telegramovém kanálu Armchair Military Review se objevily podrobnosti o konstrukci tanku, který měl být ruskou odpovědí na západní obrněnce. Tříčlenná posádka měla sedět v pancéřované kapsli oddělené od munice i paliva. Papír snesl všechno, ruský průmysl už ne.
Uniklé plány odhalily ruský supertank T-95: kanon ráže 152 mm nemá dodnes žádný tank na světě, projekt přesto skončil

Uniklé plány odhalily ruský supertank T-95: kanon ráže 152 mm nemá dodnes žádný tank na světě, projekt přesto skončil

Zdroj: Foto: Simon Q from United Kingdom - licence CC BY 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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