Tisíce důchodců mohou dostat nově kompenzaci od státu. Je nutné si ale zažádat, sám od sebe stát nedá nic

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Představte si, že celý život pravidelně odkládáte peníze stranou. Stát vás k tomu motivuje příspěvky, vy spoléháte na jeho slovo. A pak najednou v polovině roku 2024 přijde rána: podpora pro starobní důchodce se ruší. Bez varování, bez přechodného období.
Senioři se ocitli v situaci, kdy každá volba bolela. Buď mohli pokračovat ve spoření na vlastní náklady, což dávalo smysl jen málokterému z nich. Nebo smlouvu vypovědět – a zaplatit za to vysokou cenu. Museli vrátit všechny dříve získané státní příspěvky a často ztratili i část vlastních naspořených prostředků kvůli nesplnění minimální doby spoření.
Třetí skupina zůstala uvězněná. Lidé, kteří smlouvu podepsali ještě před koncem roku 2023, nemohli odejít bez sankcí, protože neměli odspořen dostatečný počet měsíců. Zároveň jim ale přestala chodit jakákoliv státní podpora. Platili do systému, který pro ně přestal dávat ekonomický smysl, jenže východisko neexistovalo.
Zákon schválen, lhůta běží
Právní úprava, která má napravit následky loňského zásahu, je už realitou. Senát novelu schválil a zákon nabyl účinnosti 1. srpna 2026. Přináší dvě zásadní možnosti: kompenzaci pro ty, kdo už smlouvu zrušili a přišli o peníze, a bezsankční odchod pro takzvané uzamčené klienty.
První okruh tvoří starobní důchodci, jejichž smlouva zanikla mezi 1. lednem 2024 a 31. červencem 2026. Pokud v té době spoření ukončili a museli vracet státní příspěvky, mohou nyní získat kompenzaci. Podle odhadů Ministerstva financí jde přibližně o 16 tisíc lidí, na celý proces stát vyčlenil kolem 60 milionů korun.
Druhá skupina zahrnuje asi 150 tisíc účastníků, kteří smlouvu uzavřeli před koncem roku 2023 a dosud v ní zůstávají. Ti mohou nyní bez jakékoliv sankce vystoupit, i když ještě nesplnili zákonnou minimální dobu spoření. Pro mnohé z nich je to první skutečná šance opustit systém, který pro ně přestal fungovat.
Klíčové je ale jedno: stát ani penzijní společnosti nebudou jednat samy od sebe. Každý dotčený senior si musí o vrácení peněz nebo bezsankční ukončení smlouvy písemně zažádat přímo u své penzijní společnosti.
Termín je pevný a blíží se rychle
Šestiměsíční lhůta pro podání žádosti už běží. Začala 1. srpna 2026 a skončí 31. ledna 2027. Kdo ji promešká, přijde o nárok definitivně. Žádné prodloužení ani dodatečné výjimky zákon nepředpokládá.
Pokud patříte mezi dotčené střadatele, vyplatí se jednat systematicky a bez zbytečného odkladu. Nejprve kontaktujte svou penzijní společnost a ověřte si přesný stav smlouvy – pracovníci fondu vám pomohou zjistit, zda máte nárok na kompenzaci nebo bezsankční odchod. Následně si vyžádejte potřebné formuláře a žádost podejte v dostatečném předstihu.
Konkrétní administrativní náležitosti se mohou u jednotlivých fondů mírně lišit, proto je důležité sledovat oficiální informace přímo od vaší penzijní společnosti. Čas hraje proti vám – čím dříve začnete jednat, tím menší je riziko, že vám něco unikne nebo že se dostanete do časové tísně těsně před koncem ledna.
Zdroje článku: techzpravy.cz, penize.cz, denik.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová