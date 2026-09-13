Tento dopis chodí většině začínajících podnikatelů. Kdo zaplatí, dostane se do velkých problémů

Začátky podnikání znamenají spoustu nových povinností. Člověk řeší živnostenský úřad, datovou schránku, daně, pojištění a další administrativu, ve které se nemusí okamžitě orientovat. Právě této nejistoty využívají některé soukromé společnosti. Krátce po založení živnosti mohou podnikateli poslat dopis, e-mail nebo zprávu do datové schránky, která na první pohled působí jako další úřední povinnost.
Objevuje se v ní částka k úhradě, číslo účtu, datum splatnosti a zmínka o zápisu do evidence, registru nebo katalogu podnikatelů. Ministerstvo průmyslu a obchodu před těmito nabídkami znovu důrazně varovalo 4. září 2026. Podle ministerstva přibývá podnětů od podnikatelů, kteří podobné nabídky dostávají.
Dopis může vypadat jako dokument z úřadu
Zásadní je přitom jedna věc. Za další zápis do nějakého soukromého registru podnikatel kvůli své živnosti platit nemusí. Oficiální živnostenský rejstřík je státní evidence a podnikatel je do něj zapsán v souvislosti se vznikem živnostenského oprávnění.
Za samotné následné vedení v této evidenci se žádný další registrační poplatek neplatí. To je něco jiného než správní poplatek při samotném založení živnosti. V současnosti stojí první elektronické ohlášení živnosti 800 korun, při osobním nebo poštovním podání jde o 1 000 korun.
Právě způsob zpracování těchto nabídek bývá důvodem, proč jim začínající podnikatel uvěří. Dokument může obsahovat různé evidenční údaje, označení připomínající číslo jednací, datum splatnosti, údaje o podnikateli nebo grafické prvky, které evokují úřední písemnost. Ministerstvo již dříve upozorňovalo také na používání formulací typu referent, spisová značka či na razítka připomínající ta úřední.
Skutečná informace, že jde pouze o obchodní nabídku soukromé společnosti, přitom může být uvedena nenápadně nebo drobným písmem. Výsledkem může být dojem, že podnikatel právě obdržel další povinný poplatek související se založením živnosti. Ve skutečnosti ale zpravidla platí za zveřejnění svých údajů v soukromém katalogu nebo databázi. Podle MPO stát ani živnostenský zákon povinnost zapsat se do takové soukromé evidence nestanovují. Ministerstvo současně upozorňuje, že podobný zápis podnikateli zpravidla nepřináší odpovídající protihodnotu.
Zaplacením první částky nemusí problém skončit
Největší problém nemusí představovat samotných několik tisíc korun zaplacených za prakticky nepotřebný zápis. Podstatně horší mohou být podmínky, se kterými podnikatel platbou souhlasí. Ministerstvo upozorňuje, že uhrazení částky může založit budoucí platební závazek a podmínky mohou obsahovat také automatické prodlužování služby. U starších ukázek podobných nabídek MPO popisovalo smlouvy uzavírané například na rok či dva, které se následně automaticky prodlužují.
Podnikatel proto může po první platbě získat pocit, že má věc vyřízenou. Přibližně za rok se však může objevit další faktura. Pokud ji odmítne zaplatit, může následovat upozornění na údajné porušení smluvních podmínek nebo hrozba smluvní pokuty. Právě proto MPO označuje podobné praktiky za takzvané katalogové podvody a doporučuje podezřelé výzvy k úhradě vůbec neplatit, dokud si podnikatel neověří jejich původ a skutečný právní důvod.
Jak o vás firma ví krátce po založení živnosti
Podezření může vzbudit také skutečnost, že soukromá společnost zná jméno podnikatele, jeho IČO, sídlo nebo předmět podnikání jen několik dnů po založení živnosti. Tyto údaje však nejsou samy o sobě důkazem, že dopis pochází od státu. Řada údajů vedených v Živnostenském rejstříku je veřejná. Patří mezi ně například jméno a příjmení podnikatele, identifikační číslo, sídlo nebo předmět podnikání. Soukromé subjekty tak mohou nové podnikatele poměrně snadno vyhledat a následně je oslovovat.
Právě načasování krátce po založení živnosti může působit velmi přesvědčivě. Nový podnikatel očekává, že mu budou chodit dokumenty od státu, a ještě nemusí přesně vědět, které poplatky jsou skutečně povinné. Pokud dopis zároveň obsahuje jeho správné údaje a požaduje rychlou platbu, může jej snadno považovat za součást běžné administrativy.
Nic neplaťte jen proto, že dokument vypadá úředně
U každé podobné výzvy je proto dobré nejprve zkontrolovat, kdo je skutečným odesílatelem, za co přesně požaduje peníze a zda jde skutečně o státní orgán. Samotná slova registr, evidence, komora nebo rejstřík v názvu společnosti neznamenají, že jde o úřad nebo oficiální státní databázi.
Pokud si podnikatel není jistý, zda má určitou částku skutečně zaplatit, může si povinnost ověřit přímo u živnostenského úřadu. MPO doporučuje podezřelou fakturu nehradit a při pochybnostech věc konzultovat také s právníkem. Pokud už člověk částku zaplatil, neměl by automaticky hradit další požadavky, které přijdou později. Je důležité uchovat původní dokument, fakturu, obchodní podmínky i potvrzení o platbě a zjistit, k čemu se zaplacením podle konkrétní nabídky skutečně zavázal.
Problém je natolik rozšířený, že se jím stát zabývá opakovaně. Úřad pro ochranu osobních údajů například v minulosti uložil třem společnostem za nevyžádaná obchodní sdělení obsahující zálohové faktury za neobjednané služby pravomocné pokuty, jejichž celková výše přesáhla pět milionů korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu nyní kvůli rostoucímu počtu podnětů připravuje další informování nových podnikatelů. Nejjednodušší pravidlo tak zůstává stejné: když krátce po založení živnosti dorazí nečekaná faktura za zápis do registru či evidence, nejprve ověřovat a teprve potom případně platit.