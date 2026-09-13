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Tento dopis chodí většině začínajících podnikatelů. Kdo zaplatí, dostane se do velkých problémů

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Založíte si živnost a krátce nato přijde dopis nebo zpráva do datové schránky. Vypadá úředně a žádá zaplacení poplatku za zápis do registru. Právě tady je potřeba zpozornět.
Tento dopis chodí většině začínajících podnikatelů. Kdo zaplatí, dostane se do velkých problémů

Tento dopis chodí většině začínajících podnikatelů. Kdo zaplatí, dostane se do velkých problémů

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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