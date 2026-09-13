Před topnou sezonou na to Češi často zapomínají. Jedna nesplněná povinnost může stát až 10 000 Kč

Září je ideální dobou na přípravu domu na další topnou sezonu. Vedle kontroly kotle nebo doplnění zásob paliva by majitelé neměli zapomenout ani na spalinovou cestu. Česká pravidla totiž stanovují, v jakých intervalech se musí provádět její čištění a kontrola. U běžných spotřebičů s výkonem do 50 kW se kontrola spalinové cesty provádí zpravidla jednou ročně, a to bez ohledu na to, zda domácnost topí pevnými, kapalnými nebo plynnými palivy. Existují ale výjimky, například u spalinové cesty od kondenzačního plynového spotřebiče je minimální interval kontroly jednou za dva roky.
Samotnou kontrolu přitom nemůže majitel domu jednoduše nahradit tím, že se do komína podívá nebo jej sám vyčistí. Provádět ji může oprávněná osoba s živnostenským oprávněním v oboru kominictví. Kominík neposuzuje pouze množství sazí, ale také technický stav spalinové cesty, její průchodnost, bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, stav prostupů konstrukcemi nebo to, zda se od poslední kontroly něco zásadního nezměnilo. Po provedení kontroly dostane objednatel písemnou zprávu, kterou je vhodné uschovat.
Čištění a kontrola nejsou totéž
Právě zde bývá častý omyl. Čištění komína a jeho odborná kontrola jsou dvě rozdílné věci. U spotřebičů na pevná paliva do výkonu 50 kW je možné spalinovou cestu za určitých podmínek vyčistit svépomocí. To ale neznamená, že tím majitel automaticky splnil také povinnost odborné kontroly. Frekvence čištění navíc závisí na typu paliva a způsobu provozu. U pevného paliva a celoročního provozu může být nutné čištění třikrát ročně, při sezonním provozu dvakrát. Kontrola se u těchto běžných zařízení provádí jednou za rok.
Je také potřeba rozlišovat běžnou kontrolu od revize spalinové cesty. Revize se neprovádí automaticky každý rok. Je nutná například před uvedením nové spalinové cesty do provozu, po stavební úpravě komína, při změně druhu paliva, před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty nebo po požáru komína. Vyžadována může být také při vzniku trhlin nebo důvodném podezření na jejich výskyt. Revizi navíc smí provést pouze osoba, která má odpovídající kvalifikaci revizního technika spalinových cest.
Pokuta může dosáhnout 10 000 korun
Povinnost není dobré brát na lehkou váhu ani z pohledu zákona. Zákon o požární ochraně počítá s přestupkem fyzické osoby, která provozuje spalinovou cestu v rozporu se stanovenými pravidly. Za takové porušení může být uložena pokuta až do výše 10 000 korun. Nejde tedy o automatickou desetitisícovou sankci za každou opožděnou návštěvu kominíka, ale o maximální možnou výši pokuty za příslušný přestupek.
Ještě důležitější než samotná sankce je ale bezpečnost domácnosti. Usazené saze a dehet mohou v komíně začít hořet a závada spalinové cesty může znamenat také problém s bezpečným odvodem spalin. Hasiči proto doporučují před zahájením topné sezony zkontrolovat spotřebiče i spalinové cesty. Kdo si není jistý, kdy měl kominíka naposledy nebo jaký interval platí právě pro jeho zařízení, měl by zkontrolovat poslední zprávu o kontrole a podle typu spotřebiče si včas objednat další. V září to dává smysl nejen kvůli začátku topné sezony, ale také proto, že s prvními chladnými dny bývají kominíci výrazně vytíženější.