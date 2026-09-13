ČOI vydala varování před těmito e-shopy. Než zaplatíte za nákup, zkontrolujte si informace

Internetový obchod může na první pohled působit zcela běžně. Má český název, ceny v korunách, stránky v češtině a někdy dokonce doménu s koncovkou .cz. Ani jedna z těchto věcí však sama o sobě nezaručuje, že za obchodem skutečně stojí dohledatelný český podnikatel. Česká obchodní inspekce proto průběžně zveřejňuje seznam internetových obchodů, u nichž zjistila okolnosti představující pro zákazníky zvýšené riziko. Jen během prvních zářijových dnů roku 2026 na něm přibyly další desítky adres.
Mezi nověji zařazenými stránkami jsou například tek-drevo.cz, vasky.club či roborocks.cz. U posledních dvou ČOI uvádí, že na stránkách není uveden provozovatel, takže zákazník podle inspekce neví, s kým kupní smlouvu uzavírá ani vůči komu by následně mohl uplatňovat svá práva. U webu tek-drevo.cz sice kontaktní údaj uveden je, inspekci se jej ale nepodařilo ověřit v dostupných rejstřících tuzemských podnikatelských subjektů. ČOI proto před nákupem na těchto stránkách výslovně varuje.
Některé adresy mohou připomínat známé značky
Pozornost budí také názvy, které mohou zákazníkovi znít povědomě. Na seznamu se v září objevily například jblczech.cz, prahamoda.cz nebo swarovski-outlet.cz. U jblczech.cz a prahamoda.cz ČOI uvádí, že provozovatel není na webu uveden. V případě swarovski-outlet.cz obchod kontaktní údaje uváděl, inspekci se však nepodařilo příslušný údaj ověřit v dostupných tuzemských podnikatelských rejstřících. Samotný název webu nebo podobnost se zavedenou značkou proto nelze považovat za důkaz, že jde o její oficiální obchod.
Dalším příkladem je nebbia-cz.shop, který ČOI zařadila na seznam na konci srpna. Také v tomto případě podle inspekce na stránkách chybí informace o provozovateli. Stejný problém se přitom opakuje u řady dalších obchodů. Pokud zákazník nezná jméno podnikatele či společnosti, adresu a další identifikační údaje, může být pozdější reklamace, odstoupení od smlouvy nebo vymáhání vrácení peněz podstatně komplikovanější.
Seznam ČOI není úplný
Česká obchodní inspekce zároveň upozorňuje, že její databáze není seznamem všech problematických internetových obchodů. Skutečnost, že se určitý e-shop na seznamu nenachází, proto automaticky neznamená, že je nákup bezpečný. Mezi varovné signály patří především chybějící nebo nedohledatelný provozovatel, nejasné obchodní podmínky, obtížně ověřitelné kontaktní údaje nebo výrazně podezřelá nabídka. Před prvním nákupem u neznámého prodejce se proto vyplatí ověřit nejen recenze, ale především to, kdo za internetovým obchodem skutečně stojí.
Zdroje: coi.gov.cz, autorský text