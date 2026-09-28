„Šlehačková bomba“ – dort, který miluje můj manžel. Jednoduchý recept, snadná příprava a úspěch zaručen

Když máte chuť na dort, který na první pohled vypadá slavnostně, ale uvnitř ukrývá něco jiného než klasický piškot, stojí za pozornost tento vrstvený dort s jemným smetanovým krémem. Tenké pláty těsta se střídají s lehkou, svěže nakyslou náplní a společně vytvoří dezert, který je jemný, vláčný a po odležení mizí pod vidličkou. Na stole působí efektně, přesto jeho kouzlo spočívá v poctivých vrstvách a poměru těsta a krému.
Inspirací je tradiční polský dort z oblasti Podlasí, známý množstvím tenkých vrstev prokládaných smetanovým krémem. Původní podoba může mít i několik desítek plátů, což vysvětluje jeho pověst pracného svátečního moučníku. Tato domácí verze je záměrně jednodušší a pracuje pouze se šesti silnějšími vrstvami, takže si jeho charakteristickou podobu můžete připravit bez hodin strávených válením drobných plátů těsta.
Velkou roli tu hraje samotný krém. Kombinace šlehačky a zakysané smetany dodává náplni nadýchanost, ale zároveň svěžest, takže dort nepůsobí těžce. Citronová šťáva chuť ještě zvýrazní a vyváží sladkost těsta. Právě po odležení se jednotlivé části propojí a pláty změknou natolik, že se dort krásně krájí a každé sousto má jemnou strukturu.
Při servírování proto není potřeba nic složitého. Pokud chcete chuť obměnit, můžete část citronové šťávy nahradit jemně nastrouhanou citronovou kůrou nebo přidat trochu vanilky. Rozdrcené máslové sušenky na povrchu pak dodají nejen vzhled, ale i příjemně křupavý prvek, který doplní jemný krém.
Všechny suroviny na těsto nechte předem dojít na pokojovou teplotu. Zakysanou smetanu smíchejte s jedlou sodou a nechte asi 10 minut odstát, dokud směs mírně nenabude. Máslo vyšlehejte s krupicovým a vanilkovým cukrem do světlé pěny, poté postupně zašlehejte vejce a žloutek.
Do máslové směsi vmíchejte zakysanou smetanu se sodou. Postupně přisypávejte prosátou mouku se špetkou soli a vypracujte měkké, pružné těsto. Rozdělte ho na 6 stejně velkých částí, aby byly jednotlivé upečené pláty přibližně stejně silné.
Dno dortové formy o průměru 23 cm vyložte pečicím papírem. Každou část těsta postupně rozválejte, přeneste na dno formy a prsty ji případně roztáhněte do pravidelného kruhu. Povrch několikrát propíchejte vidličkou a pečte v troubě vyhřáté na 190 °C asi 10–15 minut dozlatova, stejně postupujte i u zbývajících 5 plátů.
Smetanu ke šlehání i zakysanou smetanu před přípravou krému důkladně vychlaďte. V míse smíchejte smetanu ke šlehání, zakysanou smetanu a vanilkový cukr, poté postupně zašlehejte prosátý moučkový cukr podle chuti. Ke konci šlehání přidejte citronovou šťávu a krém vyšlehejte do dostatečně pevné konzistence.
Na upečený plát rovnoměrně rozetřete část krému a přiklopte dalším plátem. Stejným způsobem postupně skládejte všechny vrstvy a vždy je promažte krémem, přičemž část krému si ponechte na dokončení. Vrchní plát zatím nechte bez krému a dort lehce zatěžkejte rovnou podložkou, například čistým prkénkem, aby se vrstvy spojily.
Dort dejte nejméně na 1 hodinu do chladničky, potom zátěž opatrně odstraňte. Zbylým krémem potřete vršek i boky dortu a celý povrch posypte rozdrcenými máslovými sušenkami. Nakonec dort vraťte do chladničky a nechte ho ideálně do druhého dne odležet, aby pláty změkly a krém se s těstem dokonale propojil.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová