Seniorům přistane na účtu další důchod. Plných 1 978 zlotých však nedostane každý

Dodatečná roční peněžitá dávka je k dispozici penzistům a seniorům. Na dávku mají nárok k 31. srpnu. Dávka nebude vyplacena všem. Netýká se těch, kteří mají pozastavenou výplatu důchodu nebo dávky v invaliditě.
Jak je čtrnáctý důchod vysoký?
Plná výše dávky je 1 978,49 PLN hrubého. Plná výše čtrnáctého důchodu bude poskytnuta jen těm lidem, jejichž běžná dávka nepřesahuje 2 900 PLN hrubého měsíčně. Jestliže patříte k těm, kteří měsíčně dostávají vyšší dávku, bude čtrnáctý důchod snížen o částku, která přesahuje. Mnohdy to tedy z médií vypadá, že si senioři přijdou na slušný balík peněz. Bohužel, například moje babička dosáhne sotva na polovinu. A někteří jsou na tom hůře.
Jak to bude přehledně:
- důchod ve výši 2 800 PLN hrubého – čtrnáctý důchod bude činit 1 978,49 PLN (plná výše);
- důchod ve výši 3 000 PLN hrubého – čtrnáctý důchod bude činit 1 878,49 PLN (snížený o překročenou částku);
- důchod ve výši 3 500 PLN hrubého – čtrnáctý důchod bude činit 1 378,49 PLN (snížený o překročenou částku);
- důchod ve výši 4 000 PLN hrubého – čtrnáctý důchod bude činit 878,49 PLN (sníženo o překročenou částku);
- důchod 5 000 PLN hrubého – čtrnáctý důchod se nevyplácí.
Výplaty už začaly
Čtrnáctý důchod dostanou lidé spolu se základní dávkou. Výplaty začaly už v úterý 1. září. Další termíny výplat jsou pak 6., 10., 15., 20. a 25. září. Lidé, kteří pobírají předdůchodové dávky, obdrží tuto dodatečnou dávku až 1. října. Peníze jsou vypláceny automaticky a nikdo se o ně nemusí hlásit nebo doplňovat nějaké dodatečné dokumenty.
ZUS bude z doplňkové dávky vybírat pojistné na zdravotní pojištění a zálohy na daň z příjmu. A to na stejných principech jako při výplatě klasického důchodu nebo invalidní dávky.
Kdo ještě dávku nedostane
Na dávku nemají nárok ti, kdo mají pozastavený důchod nebo invalidní dávku, jak již bylo řečeno. Existuje však ještě jeden důvod k nevyplacení dávky. Dodatečná dávka nebude vyplacena, pokud je výpočet nižší než 50 PLN hrubého. V praxi to znamená, že ten, kdo přesahuje svou běžnou dávkou 4828,49 PLN hrubého nedostane nic. Je to fér? Neměli by zkrátka lidé dostat jakoukoliv dávku, ačkoliv jde o pár drobných?
Mohou se změnit pravidla vyplácení?
Někteří polští důchodci mají obavy ohledně čtrnáctého důchodu. Dávky se sice po indexaci zvyšují, ale hranice pro pobírání čtrnáctého důchodu je už roky stejná, tedy 2900 PLN. To znamená, že rok od roku přichází více seniorů o část dávek, případně nedostanou vůbec nic.
Odborníci upozorňují na to, že pokud se nezvýší hranice pro vyplácení, problém se bude jen a jen prohlubovat. Aby mohlo více osob pobírat čtrnáctý důchod, by bylo nutné změnit předpisy. Spolu se zvýšením důchodu by bylo nutné také změnit limit příjmu. Vláda však prozatím podobné změny bohužel neoznámila. Uvedená pravidla tedy stále ještě zůstávají v platnosti. Lidé mohou jen doufat, že do budoucna se vláda problémem začne zabývat.
Zdroje článku: wydarzenia.interia.pl, forsal.pl, www.gazetaprawna.pl, www.storicko.cz