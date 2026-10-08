Sběratelé vykupují tento druh hodin. Nabízejí částky přes 50 000 Kč

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Řeč je o naprostém unikátu mezi historickými časomírami – starožitných kapesních hodinkách s ukazateli světových časů, které u nás sběratelé někdy familiárně, i když trochu chybně, označují jako „Multiplay cities“. Tento fascinující přístroj na první pohled zaujme svým netradičním, elegantně hranatým pouzdrem z tmavé brynýrované oceli a především úchvatným bílým porcelánovým ciferníkem. Na něm se totiž nenachází jen jedny ručičky, ale hned šest nezávislých ukazatelů času! Jeden hlavní centrální doplňuje pět menších subciferníků rozsetých po obvodu. V dobách, kdy naši předkové začali masivně cestovat a objevovat svět, byl takový přístroj na řetízku symbolem nejvyššího luxusu, pokroku a vytříbeného vkusu.
Zlatá éra cestování a zrod hodinářského zázraku
Historie těchto komplikovaných strojů se začala psát na přelomu 19. a 20. století. S bouřlivým rozvojem železnice, lodní dopravy a telegrafu najednou vyvstala naléhavá potřeba synchronizovat čas mezi světovými metropolemi. Cestovatelé a obchodníci už si nevystačili s jedním místním časem. Právě pro ně začaly renomované švýcarské a evropské dílny vyrábět hodinky typu Heures du Monde. V českém prostředí se kolem nich vytvořil zajímavý mýtus – kvůli chybnému překladu z anglického „multiple cities“ (více měst) se v inzerátech ujal zkomolený název „Multiplay cities“. Žádná taková značka sice neexistuje, ale to nic neubírá na faktu, že jde o geniální ukázku tehdejšího jemného strojírenství a řemeslného umu, který dodnes bere dech svou precizností.
Sběratelská detektivka: Jak poznat skutečný klenot od levné napodobeniny?
Pokud doma podobné hodinky objevíte, musíte se proměnit v detektiva. Prvním krokem je detailní prohlídka porcelánového ciferníku pod silnou lupou. Vzhledem k tomu, že ciferník má hned šest otvorů pro hřídele ručiček, je extrémně náchylný k mikroprasklinám, takzvaným „vlasovkám“. Každá taková trhlinka výrazně snižuje hodnotu. Druhým a nejdůležitějším krokem je pohled pod zadní plášť. Hledá se odpověď na otázku, zda hodinky pohání jeden složitý, mistrovsky navržený mechanismus s nástavbou, nebo jde o levnější dobovou skládačku.
Jak potvrzuje odborník na historické časomíry z renomovaného sběratelského portálu: „Hodinky s indikací času v několika městech zažily největší rozmach s rozvojem železnice a telegrafu na konci 19. století. Sběratelé by však měli být velmi opatrní. Na trhu se objevují jak vysoce ceněné mechanické unikáty s jedním složitým strojem, tak i dobové levné napodobeniny, které měly v pouzdře jednoduše naskládáno několik levných dámských strojků vedle sebe.“
Zapomínat by se nemělo ani na pouzdro z brynýrované oceli (gunmetal), které sice vypadá nádherně temně, ale bez správné péče snadno podléhá korozi.
Hodnota, která vyráží dech: Kde takový poklad nejlépe zpeněžit?
Zatímco v době svého vzniku byly tyto hodinky sice luxusním, ale stále dostupným nástrojem pro tehdejší elitu, dnes se jejich cena šplhá do astronomických výšin. Plně funkční, zachovalý kousek v originálním sběratelském stavu se dnes na českých aukčních portálech prodává za částky mezi 50 000 a 55 000 Kč. Že jde o skutečnou raritu, potvrzuje i komentář jednoho z uživatelů na specializovaném sběratelském fóru: „Tyhle hodinky s pěti ciferníky jsem viděl poprvé na burze a myslel jsem si, že je to nějaký moderní fejk z Číny pro turisty. Až pak mi starší pán vysvětlil, že se to fakt dělalo na konci předminulého století pro lidi, co cestovali vlakem přes časová pásma. Vypadá to neskutečně, ale ta cena padesát tisíc je pro běžného smrtelníka mimo realitu, to je čistě pro hardcore sběratele.“
Pokud tedy máte pocit, že by se podobný poklad mohl skrývat i u vás doma, rozhodně neváhejte prozkoumat staré krabice. Nejlepším místem pro prodej jsou specializované aukční síně nebo ověřené sběratelské weby, kde se o váš kousek strhne opravdová bitka. Máte doma také nějaké staré hodinky po předcích, které stále tikají?
Zdroje článku: aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková