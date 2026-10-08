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Sběratelé vykupují tento druh hodin. Nabízejí částky přes 50 000 Kč

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Možná jste je jako děti viděli v tajné zásuvce starého psacího stolu nebo v zaprášené krabičce na půdě u prarodičů. Neobyčejné, těžké kapesní hodinky, které vypadaly tak trochu jako z jiného světa. Zatímco před desítkami let ležely bez povšimnutí jako nefunkční památka na staré časy, dnes za ně sběratelé bez váhání vyplácejí na ruku desítky tisíc korun. Stačí přitom jeden neobvyklý detail na ciferníku a doma máte poklad, který vám okamžitě vydělá na skvělou dovolenou.
Sběratelé vykupují tento druh hodin. Nabízejí částky přes 50 000 Kč

Sběratelé vykupují tento druh hodin. Nabízejí částky přes 50 000 Kč

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.10.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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