Rozhodčí trefil Crosbyho předloktím do obličeje. Hvězda NHL padla na led, trest ale nepřišel

Na hodinách běžel konec druhé minuty, když se v sobotu 24. října 2026 v pittsburské PPG Paints Areně odehrála scéna, kterou hokej moc často nevidí. Penguins dostali puk do útočného pásma, po zpětné přihrávce čárový Gawryletz rozpažil, aby ukázal, že puk z pásma nevyjel a nejde o ofsajd. Přesně v tu chvíli kolem něj projížděl Crosby. Předloktí rozhodčího ho zasáhlo do nekryté části obličeje a nejslavnější hráč své generace skončil na ledě. Žádné vyloučení, žádná dvouminutovka. Jen přerušená hra a pár vteřin, během kterých se Crosby dával dohromady. O dvě a půl hodiny později už se ale o jeho pádu skoro nemluvilo, protože 39letý kapitán vyrovnal rekord, na který se v NHL přes dvacet let nikdo nedostal.
Rozpažil a sundal kapitána
Video od SportsNet Pittsburgh se rychle rozletělo po sociálních sítích s popiskem, že Crosbyho „složil rozhodčí“. Záběry, které převzal i TN.cz, ukazují typickou souhru nešťastných okolností: rozhodčí sleduje puk, hráč sleduje hru a nikdo nekouká na toho druhého. Signalizační gesto, které čároví dělají stokrát za večer, se tentokrát změnilo v něco, co připomínalo ránu napřaženou paží (v zámoří známou jako clothesline).
O úmyslu nemluví žádný z dostupných zdrojů. Šlo o náhodu při výkonu funkce. Crosby situaci podle všeho veřejně nekomentoval, na ledě však pokračoval, jako by se nic nestalo. Fanoušci to vzali s humorem: objevily se narážky, že „rozhodčí jsou proti nám“, i vtipy, kdo si teď vlastně má sednout na trestnou lavici.
Proč sudí nesedí na trestné lavici
Odpověď je prostší, než se zdá. Pravidla NHL trestají přestupky hráčů, nikoli pohyby rozhodčích. Fauly, vyloučení i následné disciplinární tresty řeší oddělení hráčské bezpečnosti, jehož veřejná agenda se týká výhradně hráčů. Náhodný kontakt člena rozhodcovského týmu s hráčem se proto řeší jako zdravotní situace: přerušit hru, počkat, až je hráč schopen pokračovat, a hrát dál. Přesně tak to proběhlo i tentokrát.
Veřejně oznámený postih vůči Gawryletzovi zatím není znám. A upřímně, těžko říct, za co by měl být.
Gawryletz přitom není žádný nováček. Má za sebou deset sezon v NHL a k 1. září 2026 odřídil 584 zápasů základní části. Nás ale víc zaujala jeho hráčská minulost: podle profilu na webu asociace rozhodčích NHL hrál i extraligu, konkrétně za Karlovy Vary, Spartu a Pardubice. Na soupiskách Pittsburghu ani Nashvillu pro sezonu 2026/27 přitom žádný Čech není, takže jedinou českou stopou na ledě byl paradoxně právě muž, který Crosbyho poslal k zemi.
V extralize to znají taky
Podobná kuriozita se v lednu 2018 stala i v české nejvyšší soutěži. Rozhodčí Roman Svoboda stál zády k pardubickému útočníkovi Patriku Poulíčkovi, zvedl pravou ruku k signalizaci a loktem ho trefil do hlavy. Poulíček sledoval hru a ránu nečekal. Svoboda se mu pak omluvil.
V zámoří se střety hráčů s rozhodčími objevují častěji, i když zraněnými bývají spíš sudí. V roce 2017 Scott Laughton z Philadelphie po nepovedeném hitu narazil obličejem do rozhodčího Toma Kowala, odešel do šatny a už se nevrátil. Rozhodčího Kellyho Sutherlanda v roce 2016 nechtěně smetl ramenem Jake Muzzin, Sutherland odjel z ledu, ale na druhou třetinu se vrátil. Nejhůř dopadl v roce 2024 Mitch Dunning, kterého po srážce s Joshem Mansonem z Colorada odvezli do nemocnice.
Ve srovnání s těmito případy vyvázl Crosby levně. Spíš s pošramocenou důstojností než s otřesem mozku.
Rekord, který držel Bourque
Zápas proti Nashvillu se dlouho nevyvíjel podle představ domácích. Pittsburgh prohrával a čas se krátil. Šedesát šest sekund před koncem základní hrací doby ale Crosby přihrál Rickardu Rakellovi a ten vyrovnal na 2:2. V prodloužení pak v čase 3:44 rozhodl Ville Koivunen. Penguins vyhráli 3:2 a proti Nashvillu bodovali už v desátém zápase po sobě.
Pro Crosbyho šlo o 1 111. asistenci v dresu Pittsburghu. Tím se dotáhl na Raye Bourquea, legendárního obránce Bostonu, který dosud držel rekord v počtu asistencí za jediný klub. Jak ukazuje předzápasový přehled na webu Penguins, Crosby se vešel mezi jména, která definovala celé hokejové éry:
|Hráč
|Klub
|Asistence
|Ray Bourque
|Boston
|1 111
|Sidney Crosby
|Pittsburgh
|1 111
|Wayne Gretzky
|Edmonton
|1 086
|Steve Yzerman
|Detroit
|1 063
|Mario Lemieux
|Pittsburgh
|1 033
Za pozornost stojí hlavně dva řádky. Gretzky, nejlepší nahrávač v dějinách, je v tomto žebříčku až za Crosbym, protože Edmonton po devíti sezonách opustil. A Lemieux, Crosbyho bývalý spoluhráč, šéf a mentor, zůstal o 78 asistencí pozadu. Klubová věrnost se tu počítá stejně jako talent.
Ve 39 letech pořád ten nejlepší v týmu
Podle nás je právě tohle skutečný příběh večera. Úder od rozhodčího je kuriozita na pár dní, rekord vypovídá o kariéře. Crosby vstoupil do sezony 2026/27 jako devětatřicetiletý hráč v posledním roce dvouleté smlouvy za zhruba 400 milionů korun. V minulém ročníku přesto vedl Penguins se 74 body v 68 zápasech a prodloužil vlastní rekordní sérii na 21 sezon s průměrem alespoň bodu na zápas. Kolik let ještě odehraje, zatím jasné není. O nové smlouvě se má teprve jednat.
K samostatnému rekordu mu chybí jediná přihrávka. Podle oficiálního rozpisu zápasů Penguins má nejbližší šanci ve čtvrtek 29. října doma proti Utahu Mammoth. Úvodní buly je na programu o půlnoci ze čtvrtka na pátek českého času. Televizní přenos klub zatím nepotvrdil.
Bourque potřeboval na svých 1 111 asistencích 21 sezon v Bostonu. Crosby ho dorovnal téhož večera, kdy ho na zem poslal muž s píšťalkou. Ve čtvrtek už by se v Pittsburghu mělo psát jen o jednom jménu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka