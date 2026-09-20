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Rodáci z Vysočiny: Před 47 lety zemřel Ludvík Svoboda. Do armády přivedl i ženy

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Dnes uplynulo 47 let od úmrtí dalšího známého rodáka z Vysočiny. Tentokrát je řeč o československém politikovi a zároveň sedmém prezidentu Československa Ludvíku Svobodovi. Ten se narodil v Hroznatíně na Třebíčsku.
Rodáci z Vysočiny: Před 47 lety zemřel Ludvík Svoboda. Do armády přivedl i ženy

Rodáci z Vysočiny: Před 47 lety zemřel Ludvík Svoboda. Do armády přivedl i ženy

Zdroj: Moderní dějiny
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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