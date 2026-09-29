Rajské jídlo s ovocem a šlehačkovým krémem: Lehký nepečený dezert jako dělaný na konce léta

Ovocná šťáva se pomalu vsakuje do piškotů, přes ně přijde hebký vanilkový pudink a nakonec šlehačkový krém. U nás se tomu odjakživa říká rajské jídlo. Nepečený dezert, který se doma drží už dlouhé roky a vytahuju ho hlavně tehdy, když má být na stole něco trochu svátečnějšího, ale bez zapínání trouby. A taky když je jasné, že kolem stolu budou děti. Ty ho totiž berou spolehlivě. Typické je pro něj skládání do mísy a kombinace rozvařených jahod s malinami, pudinku a lehkého krému.
Tuhle sladkost dělávala už moje maminka a název u nás zůstal, i když jinde by se tomu možná řeklo
nepečený dort nebo . My ne. Prostě rajské jídlo. Mám na něm ráda, že je piškotový dezert vděčné, srozumitelné a bez potíží se dá nachystat dopředu. Když pak přijde návštěva nebo se sejde rodina, jen se sáhne do lednice, odkrojí se pár porcí a člověk má o dezert postaráno. Nepečené ovocné moučníky u nás nikdy úplně nezmizely
Rajské jídlo patří mezi ty dezerty, které mají blízko k různým
šarlotám, piškotovým nepečeným dortům nebo ovocným řezům z lednice. Základ se v receptech opakuje pořád dokola: piškoty, krém, ovoce. Někdo dá mascarpone se šlehačkou, jiný zakysanou smetanu, tvaroh nebo vanilkový krém. A v tom je jejich kouzlo. Nemusí se jet podle jednoho postupu tak přísně, jako kdyby šlo o cukrářskou zkoušku. Recept na sladké rajské jídlo s ovocem a krémem
Nejčastěji ho dělám do skleněné misky o velikosti zhruba 25 × 20 cm. Dobře se z ní krájí kostky a přes boky jsou pěkně vidět jednotlivé vrstvy.
Doba přípravy: 30 minut Doba chlazení: alespoň 4 hodiny, nejlépe přes noc Počet porcí: 8 až 10 Suroviny, které budete potřebovat
Základ: 2 balení cukrářských piškotů
Ovocná vrstva: 300 g jahod, čerstvých nebo mražených 150 g malin, čerstvých nebo mražených 2 až 3 lžíce cukru krupice podle kyselosti ovoce 2 lžíce vody
Pudinková vrstva: 1 balení vanilkového pudinku 500 ml mléka 2 až 3 lžíce cukru krupice
Vrchní krém: 250 ml smetany ke šlehání 250 g mascarpone 1 až 2 lžíce moučkového cukru podle chuti Jak připravit domácí rajské jídlo
1. Nachystejte si skleněnou nebo keramickou misku, přibližně
25 × 20 cm. Na dno poskládejte první vrstvu cukrářských piškotů. Kde zůstanou mezery, tam piškot rozlomte nebo trochu rozdrobte. Základ by měl být pokud možno souvislý.
2. Do menšího kastrůlku dejte
jahody, maliny, cukr a trochu vody. Na mírném plameni ovoce krátce povařte, asi 5 až 7 minut, jen aby změklo a pustilo šťávu. Hladká kaše z toho být nemusí. Kousky ovoce jsou v řezu naopak příjemné.
3. Horkou
ovocnou směs nalijte na spodní piškotovou vrstvu. Vezměte lžíci a rozetřete ji i do rohů, tady se vyplatí nespěchat. Piškoty začnou hned měknout, přesně tak to má být.
4. Na ovoce rozložte druhou vrstvu
piškotů. Jen je zlehka vmáčkněte do teplé směsi, aby se propojily se spodkem, ale nerozpadly se na kaši. Foto: Cooky.cz, Druhou vrstvu piškot lehce vmáčkneme do teplé ovocné směsi.
5. V malé misce rozmíchejte prášek na
vanilkový pudink s částí mléka. Zbytek mléka dejte vařit s cukrem a uvařte hustší pudink. U pudinku je lepší těch pár minut stát a míchat, protože hrudky se pak zachraňují dost nevděčně.
6. Ještě teplý
pudink nalijte na druhou vrstvu piškotů a rozetřete stěrkou nebo lžící. Dezert nechte chvíli stát, aby pudink zatáhl a povrch trochu vychladl. Počítejte zhruba 20 minut. Mezitím vyšlehejte smetanu ke šlehání do polotuha
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7. Přidejte
mascarpone a moučkový cukr, pak už jen krátce došlehejte na pevnější krém. Kdo má rád jemnější a lehce slanější chuť, může místo mascarpone použít i pomazánkové máslo. Moje vnučky tuhle variantu berou skoro radši.
8. Krém rozetřete na už chladnější pudink. Povrch můžete nechat hladký, nebo do něj udělat lžící malé vlnky. Když mi zůstane pár jahod, nakrájím je nahoru. Vypadá to hned o kus slavnostněji.
Foto: Cooky.cz, Šlehačkový krém můžeme nazdobit kousky jahod.
9. Hotové
rajské jídlo dejte do lednice alespoň na 4 hodiny, nejlepší je ale přes noc. Podávejte dobře vychlazené, nakrájené na kostky nebo klidně nabírané lžící. V lednici vydrží bez potíží do druhého dne, někdy i déle, jen u nás se to málokdy ověří. Rady maminky hospodyňky k rajskému jídlu Když použijete mražené ovoce, nemusíte ho úplně rozmrazovat. Stačí ho nechat krátce povolit. Při vaření pustí víc šťávy a piškoty se díky tomu dobře zvlhčí. Pudink vařte hustší než pudink do skleniček. Dezert potom lépe drží tvar a při krájení se vrstvy tolik nerozjíždějí. Krém roztírejte až na vlažný nebo studený pudink. Na horkém podkladu by šlehačka povolila a krém by zbytečně spadl.
Pokud chcete úhlednější řezy, dejte hotový dezert těsně před krájením na
15 minut do mrazáku. Nezmrzne, jen zpevní a nůž pak projede vrstvami čistěji. Na přípravu dezertu se hodí také broskve, borůvky nebo kompotované meruňky. Jen si pohlídejte, kolik pustí šťávy, aby spodní vrstva nebyla zbytečně rozmáčená.
Když zrovna nemáte mascarpone, použijte pomazánkové máslo nebo hustou zakysanou smetanu. Krém bude o něco lehčí a méně pevný, chuťově je to ale pořád velmi dobrá náhrada.
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