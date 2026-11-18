Na střeše hotelu Marriott Marquis v Dauhá stáli Jiří Procházka a Navajo Stirling poprvé tváří v tvář. Český bojovník už měl za sebou převzetí státní vlajky na ambasádě, Novozélanďan šest výher v UFC bez jediné porážky. Mezi nimi je propast v kariéře, ale v sobotu ji může zasypat jediný úder. Procházkův manažer a trenér Martin Karaivanov to pro
Sport.cz řekl bez obalu: „Je to riskantní, ale v tuto chvíli jsme jinou možnost neměli.“ Bývalý šampion polotěžké váhy jde do hlavního zápasu večera proti soupeři, který může jen získat. On sám může přijít o hodně. Proč tým kývl na soupeře, který může jen získat
Karaivanov ví, že volba soupeře budí otázky. Lidé se podle něj diví, proč tým Stirlinga vzal. Odpověď je prostá: z nejlepší pětky divize nebyl nikdo k dispozici a Procházka chtěl zápasit. „Jednou to muselo nastat,“ shrnuje trenér myšlenku, že druhý či třetí muž žebříčku půjde proti nováčkovi, který se dere nahoru.
Procházka sám doplnil, kdo byl ve hře. Mezi možnými soupeři figurovali Paulo Costa a Magomed Ankalajev, ani jeden zápas ale nakonec nepřijal. Jeden z kandidátů měl duel nejprve potvrdit a pak odřeknout, s Costou je podle Procházky „domluva takřka nemožná“. UFC pak přišla se Stirlingem, původně už na turnaj v Salt Lake City 3. října. Procházka to odmítl, nabídka přišla příliš narychlo. Katar už přijal.
Tým přitom soupeře nepodceňuje, spíš naopak. Karaivanov Stirlinga označuje za nebezpečného bojovníka, který se chce probojovat na vrchol, a cíl popisuje jasně: zabránit mu v tom, zvítězit, získat zpět ztracený kredit a zasloužit si další titulovou šanci. Procházka o soupeři mluví jako o mladém, dravém a tvrdém chlapovi.
Neporažený Novozélanďan s čísly, která nelžou
Devětadvacetiletý Stirling má v profesionálnímím MMA bilanci 11-0, v UFC 6-0. Sedm z jedenácti výher ukončil před limitem. A rok 2026 je pro něj průlomový: třikrát nastoupil v UFC a třikrát vyhrál KO nebo TKO. Postupně smetl Bruna Lopese, Iona Cutelabu a nakonec i bývalého šampiona Jana Blachowicze. Polák přitom patřil k nejzkušenějším jménům divize.
Ještě výmluvnější jsou oficiální statistiky. Podle přehledu
UFC Statleaders pro polotěžkou váhu vypadá srovnání takto:
Ukazatel Navajo Stirling Jiří Procházka Profesionální bilance 11-0 bývalý šampion UFC Údery za minutu 6,41 (3. v divizi) bez údaje Diferenciál úderů +3,95 (1. v divizi) bez údaje Přesnost významných úderů 54,2 % (6. v divizi) 55,5 % (5. v divizi) Poslední zápas výhra KO nad Blachowiczem prohra KO s Ulbergem
Diferenciál +3,95 znamená, že Stirling každou minutu zasadí téměř o čtyři významné údery víc, než sám inkasuje. Mezi aktivními bojovníky polotěžké váhy nemá nikdo lepší číslo. Kombinace vysokého objemu a pevné obrany je přesně to, co Procházkovi v minulosti dělalo potíže, protože jeho divoký, riskantní styl mu obranné statistiky dlouhodobě zhoršuje.
Procházka naopak vede v přesnosti, i když jen o kousek. A hlavně má zkušenost, kterou Stirling zatím nezná: titulové zápasy, pět kol proti absolutní špičce, tlak největších večerů UFC. Pro Novozélanďana bude sobotní duel prvním hlavním zápasem večera na takové úrovni.
Asymetrie sázky: Procházka brání místo, Stirling útočí
Riziko podle nás nespočívá v tom, že by Procházka šel proti slavnějšímu jménu. Je to přesně naopak. Je bývalým šampionem, jediným Čechem, který kdy držel pás UFC, a stabilní součástí elity divize. Stirling má zatím jen sérii výher a hlad.
Právě tahle nerovnost dělá ze zápasu past. Vítězství nad níže postaveným soupeřem se u bývalého šampiona bere tak trochu jako povinnost. Porážka by ale znamenala druhou prohru v řadě, tentokrát s bojovníkem, který stojí v žebříčku pod ním. Americký web MMA Mania to formuluje bez příkras: po porážce se Stirlingem by se Procházka k pásu polotěžké váhy už nemusel ani přiblížit.
Stirling naopak riskuje minimálně. Prohra s bývalým šampionem by mu kariéru nezničila, výhra by ho katapultovala mezi vyzyvatele. Pro něj je Procházkův skalp vstupenkou mezi kandidáty na titulový zápas, pro Procházku je Stirling hrozbou, že mu někdo místo vyzyvatele vezme dřív, než si ho po dubnu stihne znovu vybudovat.
UFC zápas oficiálně jako titulový eliminátor neoznačila. Prakticky ale tak může fungovat. MMA Mania počítá s tím, že se vítěz dostane do užšího výběru možných vyzyvatelů šampiona Carlose Ulberga. Dá se čekat, že u Procházky by nejvíc zavážilo přesvědčivé ukončení. Bývalý šampion pověstný ukončováním zápasů před limitem, který v pětikolovém hlavním zápase zastaví neporaženého nováčka, by měl k titulové šanci mnohem blíž než po těsné výhře na body.
Kurzy napětí jen potvrzují. Ještě 6. listopadu vedly české sázkové kanceláře Procházku jako mírného favorita, kolem 1,75 proti Stirlingovým 2,00. O necelé dva týdny později se poměr otočil a Tipsport podle Fight-live nabízel 2,01 na Procházku a 1,73 na Stirlinga. Trh tedy aktuálně mírně věří Novozélanďanovi. Kurzy se ale do soboty můžou ještě pohnout.
Jiný Procházka po dubnovém knokautu
Dubnová noc na turnaji UFC 327 skončila pro Procházku tvrdě. Ulberg ho v titulovém zápase knokautoval v prvním kole v čase 3:45. Podle agentury AP Procházka po zápase přiznal, že měl zápas ve svých rukou, všiml si Ulbergova zranění a celý večer označil za jednu z největších lekcí svého života. Sobotní duel je proto i zkouškou hlavy, nejen formy.
Do příběhu vstupuje i další detail: Stirling je Ulbergův tréninkový parťák z novozélandského klubu City Kickboxing. Může tak mít informace z první ruky od muže, který Procházku naposledy porazil. Procházka na to odpovídá sebevědomě. Chce ukázat „úplně jiného Jiřího Procházku“, než s jakým se Ulberg potkal.
Změna je vidět i v týmu. Trenéra Jaroslava Hovězáka nahradil Nizozemec Danny de Vries, který se stejně jako Karaivanov specializuje hlavně na boj v postoji. Podle Fight-live vrátil do přípravy jednoduchost, víc sparingů a víc samotného boje. Přípravný kemp proběhl v Thajsku, v tréninkovém centru SuperPro, kam se tým dostal i díky de Vriesovým kontaktům.
Spekulace o přechodu do střední váhy Procházka zatím odkládá. Jeho váha se podle něj drží kolem 100 kilogramů a výš, cítí se komfortně a sám sebe označuje za bojovníka polotěžké váhy. V sobotu tedy jde do boje ve své přirozené kategorii, bez výmluv.
Kdy a kde zápas sledovat
Turnaj UFC Fight Night v katarské ABHA Areně startuje v sobotu 21. listopadu v 16:00 českého času, hlavní karta začíná v 19:00. Procházka by měl do klece nastoupit kolem 21:30, přesný čas se ale může posunout podle délky předchozích zápasů.
Přenos vysílá Nova Sport 6. Balíčky s tímto kanálem vycházejí zhruba na 199 až 599 Kč měsíčně podle poskytovatele a aktuální akce:
Oneplay Extra Sport: 499 Kč pro zákazníky O2, jinak až 599 Kč T-Mobile M Plus: 199 Kč prvních šest měsíců Vodafone TV Lite & Sport: 299 Kč CANAL+ Sport: 374 Kč prvních šest měsíců Telly Sport: 240 až 300 Kč
Kdo nechce koukat sám, může vyrazit na společné sledování. V Procházkových rodných Hostěradicích se fanoušci sejdou v areálu TJ od 20:00, v Praze se promítá v Pilsner Urquell: The Original Beer Experience od 19:00, tam je ale nutná rezervace.
Karaivanov neříká, že se Stirlinga bojí. Říká, že jde o sázku, kterou tým musel přijmout, protože stát a čekat by bylo horší. V sobotu večer bude v Dauhá stát bývalý šampion, který má všechno obhájit, proti nováčkovi, který si všechno chce vzít.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný