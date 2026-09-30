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Přijeli si pro dědictví, místo toho přijde pekelný víkend. Nová česká komedie s Rambou a Prachařem míří do kin

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Skupina starých známých přijíždí do vily bohatého muže, kterého roky neviděla. Čekají rozloučení a dědictví, místo toho dostanou víkend, který je rozloží na součástky. Nová bláznivá komedie režisérky Zuzany Mariankové Něco jako rodina míří do kin a slibuje štědrou nálož černého humoru a hvězdné obsa
Přijeli si pro dědictví, místo toho přijde pekelný víkend. Nová česká komedie s Rambou a Prachařem míří do kin

Přijeli si pro dědictví, místo toho přijde pekelný víkend. Nová česká komedie s Rambou a Prachařem míří do kin

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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