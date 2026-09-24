V kinech byla teprve v létě, teď míří na Netflix. Nová česká komedie je podle diváků lepší než klasický tuzemský průměr

Češi jsou tábornický národ a mají rádi povedené
letní komedie, kterých ale v posledních letech zase tolik nevzniklo. V oblibě tak zůstávají například kousky Prázdniny s Broučkem nebo Nikdy neříkej nikdy. Nová romantická komedie režiséra a scenáristy Dana Pánka (Neporazitelní) se odehrává na táboře a příhodný název Po večerce poukazuje na to, že právě v tuto dobu vznikají ta největší dobrodružství, přátelství i lásky.
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Pokud jste tuto novinku nestihli v kinech, kde měla premiéru 25. června, dejte jí šanci
na Netflixu. Hlavní role ztvárnili Vladimír Polívka a Eva Podzimková. Kromě nich si ve filmu zahráli i Stanislav Majer, Hana Vagnerová, Dana Batulková, Václav Neužil, Jaroslav Plesl, Ondřej Pavelka a Petra Nesvačilová. Foto: Donart Film Foto: Donart Film
„Kráťa objevuje radost ze života, jakési vnitřní dítě, které máme, myslím, časem tendenci opustit všichni. Já sám jsem prošel velkým vyčerpáním osobním i pracovním. Zažil jsem chvíle, kdy to bylo na hraně, a proto je mi příběh Kráti z velké části blízký. Myslím, že témata jako vnitřní dítě, radost ze života nebo ochrana míst v srdci, která nás dělají šťastnými, se týkají většiny z nás,“ řekl o své roli Vladimír Polívka. O čem je česká letní komedie Po večerce?
Kráťa (
Vladimír Polívka), manažer na pokraji úplného vyhoření, kývne na prosbu svého nemocného táty Miloše (Ondřej Pavelka) a rozhodne se místo něj ujmout vedení zchátralého letního dětského tábora, kam kdysi jezdil jako dítě. Ihned po příjezdu se Kráťa dostává do konfliktu s kolektivem pracovníků tábora, v čele s Cyrilem ( Václav Neužil), který si na funkci léta brousí zuby.
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Situace ale opravdu vygraduje až příjezdem kontroly z hygieny, kde pracuje dávná Kráťova láska z tábora Anežka Svobodová (
Eva Podzimková). Ta dnes žije s jeho dřívějším úhlavním rivalem, nyní mocným podnikatelem Karlem ( Stanislav Majer). Kráťa tak čelí nejen rozpadajícímu se objektu, ale i nečekaným citům vůči Anežce, se kterými si vůbec neví rady. Právě tohle slunečné léto na starém známém místě však přináší šanci na nový začátek. Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Hodnocení a recenze
Stojí letní komedie s Polívkou a Podzimkovou za zhlédnutí? Na
ČSFD si snímek Po večerce vysloužil spíše průměrné hodnocení 61 %. „Nic světovýho, ale mé nároky na české filmy jsou velice nízké a tenhle film zvládá být aspoň občas vtipný, což je v našem českém rybníčku vzácnost,“ napsal jeden z diváků.
„Neurazí, nenadchne, ale v rámci současné české tvorby jde o lepší průměr. Táborové prostředí má kouzlo a vyvolá nostalgii, scénář ale jede podle stokrát viděné šablony. Vtipy občas sednou, jindy vyšumí. Ústřední dvojice je fajn, ale nejzábavnější jsou stejně Neužil s Pleslem,“ doplnil další.
„Až na pár nelogičností, bez kterých si člověk dnešní český film už ani představit nedokáže, celkem vtipná pohodovka, která by se vyjímala v letním kině. U herců vsazeno na jistotu, která se vyplatila,“ uvedl ještě jiný divák. Někteří další diváci naznali, že film v nich vzbuzuje nostalgii a měl by být povinností pro účastníky nebo pamětníky letních táborů.
Česká romantická komedie Po večerce má na Netflixu premiéru 23. září.
Zdroj: Donart Film, ČSFD