Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

V kinech byla teprve v létě, teď míří na Netflix. Nová česká komedie je podle diváků lepší než klasický tuzemský průměr

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Léto sice skončilo, ale fanoušci letních komedií a herce Vladimíra Polívky si opět přijdou na své. Krátce po premiéře v kinech dorazí na Netflix český snímek Po večerce, který má na svědomí režisér Dan Pánek. Příběh o návratech, druhých šancích a dávných láskách nešetří vtipem, dramatickými scénami
V kinech byla teprve v létě, teď míří na Netflix. Nová česká komedie je podle diváků lepší než klasický tuzemský průměr

V kinech byla teprve v létě, teď míří na Netflix. Nová česká komedie je podle diváků lepší než klasický tuzemský průměr

Zdroj:
Reklama
Další články z Netflixer
Podstoupil kruté psychologické experimenty a posílal lidem bomby. Netflix vydá mrazivý thriller podle skutečného příběhu
Podstoupil kruté psychologické experimenty a posílal lidem bomby. Netflix vydá mrazivý thriller podle skutečného příběhu
Nové Monstrum na Netflixu schytává kritiku. Skutečný případ slavné bestiální vraždy tvůrci změnili téměř k nepoznání
Nové Monstrum na Netflixu schytává kritiku. Skutečný případ slavné bestiální vraždy tvůrci změnili téměř k nepoznání

Jedna z nejznámějších vražd americké historie právě ožívá na Netflixu. Čtvrtá řada vražedné antologie...

Zavraždil čtyři chlapce a po odpykání trestu měl jít na svobodu. Netflix chystá mrazivé drama podle skutečného případu
Zavraždil čtyři chlapce a po odpykání trestu měl jít na svobodu. Netflix chystá mrazivé drama podle skutečného případu

Co když zákon nestačí na člověka, který si už svůj trest odpykal, ale společnost se stále bojí jeho...

Největší seriálové trumfy HBO Max, kvůli kterým se vám nebude chtít z gauče: Jeden sbírá Emmy i vysoká hodnocení od českých diváků
Největší seriálové trumfy HBO Max, kvůli kterým se vám nebude chtít z gauče: Jeden sbírá Emmy i vysoká hodnocení od českých diváků

Streamovací platforma HBO Max je na českých televizních přijímačích dobře usazená nejen díky své dlouhé...

Recenze: Režisér slavného hororu rozpoutal peklo i v ulicích Prahy. Nový Resident Evil je krvavé šílenství, které nenechá vydechnout
Recenze: Režisér slavného hororu rozpoutal peklo i v ulicích Prahy. Nový Resident Evil je krvavé šílenství, které nenechá vydechnout

Monstra, zombies, krev, sprosté hlášky, několik opravdu nepříjemných lekaček a Austin Abrams, který většinu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

Všechny články tohoto autora →
Netflixer
Další články z kategorie Digi a stream
Zobrazit více
KulturaDigi a stream
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.