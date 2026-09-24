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Podstoupil kruté psychologické experimenty a posílal lidem bomby. Netflix vydá mrazivý thriller podle skutečného příběhu

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Premiéra dlouho očekávaného thrilleru Unabomber se přiblížila a dle traileru se můžeme těšit na napínavý příběh a celou řadu psychologických experimentů s ničivými následky. Tvůrci hodlají zaujmout nejen dvěma časovými liniemi a nečekanými zvraty, ale také okolnostmi, které atentátníka Teda Kaczynsk
Podstoupil kruté psychologické experimenty a posílal lidem bomby. Netflix vydá mrazivý thriller podle skutečného příběhu

Podstoupil kruté psychologické experimenty a posílal lidem bomby. Netflix vydá mrazivý thriller podle skutečného příběhu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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