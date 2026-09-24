Podstoupil kruté psychologické experimenty a posílal lidem bomby. Netflix vydá mrazivý thriller podle skutečného příběhuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Podstoupil kruté psychologické experimenty a posílal lidem bomby. Netflix vydá mrazivý thriller podle skutečného příběhu
Co když zákon nestačí na člověka, který si už svůj trest odpykal, ale společnost se stále bojí jeho...
Streamovací platforma HBO Max je na českých televizních přijímačích dobře usazená nejen díky své dlouhé...
Monstra, zombies, krev, sprosté hlášky, několik opravdu nepříjemných lekaček a Austin Abrams, který většinu...
Některá slavná česká příjmení se v hereckém světě dědí z generace na generaci. Víte ale, kdo je čí otec,...
Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
- Nové Monstrum na Netflixu schytává kritiku. Skutečný případ slavné bestiální vraždy tvůrci změnili téměř k nepoznání
- Zavraždil čtyři chlapce a po odpykání trestu měl jít na svobodu. Netflix chystá mrazivé drama podle skutečného případu
- Největší seriálové trumfy HBO Max, kvůli kterým se vám nebude chtít z gauče: Jeden sbírá Emmy i vysoká hodnocení od českých diváků
- Jsou McConaughey a Harrelson bratři? Seriál, který rozehrává skutečný zákulisní drb