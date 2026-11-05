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Šumavský rybník čeká velká proměna. Voda bude patřit chráněným mihulím a původním pstruhům

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Chlumský rybník u Volar se 9. listopadu zcela vypustí. Důvodem je změna jeho rybí obsádky, která má vytvořit vhodné podmínky pro návrat…
Chlumsky_rybnik_foto_Petr_Blabolil

Chlumsky_rybnik_foto_Petr_Blabolil

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.11.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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