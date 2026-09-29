Podzimní prázdniny budou letos delší, než vypadají

V kalendáři školního roku jsou u podzimních prázdnin napsané pouze dva dny, rodiče ale letos musí počítat s podstatně delším volnem. Ministerstvo školství stanovilo podzimní prázdniny na čtvrtek 29. a pátek 30. října 2026. Hned před nimi však připadá na středu 28. října státní svátek a po prázdninách následuje víkend. Školáci tak budou doma pět dní v kuse – od středy 28. října do neděle 1. listopadu. Pro rodiče menších dětí to může znamenat, že bude potřeba řešit hlídání na tři pracovní dny za sebou. Školní rok začal teprve před několika týdny, první delší volno je ale už poměrně blízko. A letošní rozložení kalendáře dětem přeje. Oficiální podzimní prázdniny sice zůstávají dvoudenní, kombinace s významným státním svátkem a víkendem z nich však vytvoří malou pětidenní dovolenou. Podle oficiálního harmonogramu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připadnou podzimní prázdniny ve školním roce 2026/2027 na čtvrtek 29. října a pátek 30. října. Ve středu 28. října se slaví Den vzniku samostatného československého státu, který je státním svátkem a dnem pracovního klidu. Po pátečních prázdninách následuje sobota 31. října a neděle 1. listopadu. Výsledek je jednoduchý: dítě, které v úterý 27. října odpoledne odejde ze školy, se do lavice vrátí až v pondělí 2. listopadu. Dva dny prázdnin se změní na pět dní volna Právě označení „podzimní prázdniny 29. a 30. října“ může být při rychlém pohledu do kalendáře trochu zavádějící. Formálně jsou skutečně prázdninami pouze čtvrtek a pátek. Pro praktický život rodiny je ale mnohem podstatnější celý souvislý blok bez vyučování. Ve středu 28. října se neučí kvůli státnímu svátku. Ve čtvrtek a pátek jsou podzimní prázdniny a o víkendu škola samozřejmě rovněž není. Celkem tak vzniká pět po sobě jdoucích dnů bez běžné výuky. Pro starší děti může jít hlavně o vítanou pauzu po prvních dvou měsících školního roku. Rodiče mladších školáků ale mohou řešit praktičtější otázku: co s dítětem během pracovních dnů, kdy sami musejí do zaměstnání. Středa 28. října je státním svátkem, takže velká část zaměstnanců bude mít rovněž volno. Čtvrtek a pátek už jsou ale běžné pracovní dny. Kdo nemůže pracovat z domova nebo využít pomoc příbuzných, bude muset případné hlídání řešit právě na tyto dva dny. Termín je stejný v celé republice Na rozdíl od jarních prázdnin se podzimní prázdniny nestřídají podle okresů. Termín 29. a 30. října platí pro celý školní systém, na který se organizace školního roku vztahuje. Ministerstvo jej uvádí pro základní školy, střední školy, základní umělecké školy a konzervatoře. To je praktické například pro rodiny s dětmi navštěvujícími různé školy nebo pro plánování společného výletu. Není potřeba hledat okres v tabulce jako u jarních prázdnin. Jiná situace může být u mateřských škol. Organizace jejich provozu se neřídí úplně stejným režimem jako klasické školní prázdniny na základních a středních školách. Konkrétní školka může během období školních prázdnin provoz omezit, případně fungovat běžně podle podmínek zřizovatele a konkrétního zařízení. Rodiče předškolních dětí by proto měli sledovat informace přímo své mateřské školy a automaticky nepředpokládat stejný režim jako u školáků. U základních a středních škol je naopak letošní termín jasně daný oficiálním harmonogramem MŠMT. Pozor na ředitelské volno Pět dnů je jistých podle celostátního kalendáře. U některých škol ale může být výsledné volno ještě delší, pokud ředitel využije možnost vyhlásit volné dny podle školského zákona. Takzvané ředitelské volno není automatickou součástí podzimních prázdnin a nelze jej předpokládat u každé školy. Ředitel může během školního roku vyhlásit volné dny ze závažných důvodů, zejména organizačních či technických. Proto je potřeba sledovat kalendář konkrétní školy, nikoli pouze celostátní seznam prázdnin. Pokud by například škola vyhlásila volno také na pondělí 26. nebo úterý 27. října, souvislý blok bez výuky by se ještě prodloužil. Nejde však o celorepublikové pravidlo a rodiče by s takovou variantou neměli počítat, dokud ji škola skutečně neoznámí. Podobná situace nastane v listopadu. Státní svátek 17. listopadu letos připadá na úterý. Pondělí 16. listopadu je podle celostátního harmonogramu běžným vyučovacím dnem, konkrétní škola ale může za splnění zákonných podmínek vyhlásit ředitelské volno. Samotné úterní datum tedy automaticky čtyřdenní víkend nevytváří. Říjnové volno může být zajímavé i pro dovolenou Pětidenní blok má ještě jeden praktický dopad. Rodině, v níž mají rodiče volno také ve středu kvůli státnímu svátku, stačí na celé období čerpat dovolenou pouze ve čtvrtek a pátek. Za dva dny dovolené tak může vzniknout pět dní společného volna. To může zvýšit zájem o krátké podzimní pobyty, návštěvy příbuzných nebo výlety. Na rozdíl od jarních prázdnin navíc odpadá regionální rozdělení termínů, takže stejnou možnost mají rodiny z celé republiky současně. Právě tato skutečnost má ale i opačnou stránku. Ubytování, dětské programy a další aktivity mohou být v tomto termínu vytíženější, protože se volno netýká jen jednoho či několika okresů. Kdo už nyní ví, že bude potřebovat příměstský tábor nebo jiný organizovaný program pro dítě, nemusí být špatný nápad začít možnosti hledat s předstihem. Samotné ministerstvo samozřejmě žádné pětidenní „podzimní prázdniny“ nevyhlašuje. Jde o součet státního svátku, dvou oficiálních prázdninových dnů a běžného víkendu. Pro rodinný kalendář je ale výsledek stejný. Vánoční prázdniny letos začnou také poměrně brzy Říjnové volno není jediným zajímavým místem letošního školního kalendáře. MŠMT už zveřejnilo také všechny další termíny školního roku 2026/2027. Vánoční prázdniny začnou ve středu 23. prosince 2026 a skončí v neděli 3. ledna 2027. Do školy se děti vrátí v pondělí 4. ledna. Pololetní vysvědčení dostanou ve čtvrtek 28. ledna a hned následující pátek 29. ledna budou jednodenní pololetní prázdniny. Jarní prázdniny už budou jako obvykle rozdělené podle okresů. První turnus začne 1. února 2027 a poslední skončí 14. března. Například Praha je rozdělena do dvou skupin, zatímco Brno bude mít jarní prázdniny od 22. do 28. února. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 25. března a školní rok skončí ve středu 30. června 2027. Rodiče by si měli v kalendáři označit hlavně konec října Nejbližší větší organizační změna ale přichází právě na konci října. Její výhoda pro děti je zřejmá, pro rodiče může být pětidenní blok trochu překvapivý, pokud zatím zaznamenali pouze dva oficiální dny podzimních prázdnin. Rozhodující jsou tři data. Ve středu 28. října je státní svátek. Ve čtvrtek 29. a v pátek 30. října následují podzimní prázdniny. A po nich přijde víkend 31. října a 1. listopadu. Děti tedy po úterním vyučování dostanou pět dní volna v řadě. Pro ně příjemná zpráva, pro část rodičů spíš připomínka, že je nejvyšší čas podívat se do pracovního kalendáře. Zdroje: MŠMT, MZV ČR