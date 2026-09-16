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E-šmejdi letos zaútočili na 10 miliard korun. Banky klientům většinu zachránily

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Za prvních sedm měsíců letošního roku způsobili podvodníci klientům bank škody za 1,9 miliardy korun. Meziročně jde o nárůst o 79 %, přestože počet zaznamenaných útoků vzrostl přibližně o pětinu na 62 705 případů.
E-šmejdi letos zaútočili na 10 miliard korun. Banky klientům většinu zachránily

E-šmejdi letos zaútočili na 10 miliard korun. Banky klientům většinu zachránily

Zdroj: Nenaletím
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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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