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Hotel Kotel (1)

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Život je plný nečekaných křižovatek a světla na semaforech se střídají. Vracíme se na chvíli do poloviny sedmdesátých let minulého století. Nebude to povídka, ale vyprávění. Žil jsem tehdy podle stejného scénáře jako statisíce jiných mužů: vystudovat, jít na vojnu, nastoupit do zaměstnání, brzy se oženit a mít děti. Až pak se začaly dít věci.
Hotel Kotel (1)

Hotel Kotel (1)

Zdroj: Skutečný hotel Kotel
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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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