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Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji v září klesla na sedm procent

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Podíl nezaměstnaných v Moravskoslezském kraji klesl v září o 0,1 procentního bodu na rovných sedm procent. Úřady práce v regionu evidovaly 55 205 lidí bez práce, o 735 méně než v srpnu. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Úřad práce ČR.
Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji v září klesla na sedm procent

Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji v září klesla na sedm procent

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 11:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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