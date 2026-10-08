Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji v září klesla na sedm procent

Ve srovnání s loňským zářím bylo uchazečů o práci v kraji o 4580 více a jejich podíl byl vyšší o 0,7 procentního bodu. Volných míst oproti minulému měsíci v Moravskoslezském kraji ubylo o 143 na 6684.
Kraj má druhou nejvyšší nezaměstnanost v zemi po Ústeckém kraji, kde je podíl nezaměstnaných 7,3 procenta. Nezaměstnanost v celém Česku zůstala na pěti procentech a bez práce bylo 368 377 lidí. Počet uchazečů o práci se v zemi proti srpnu snížil o 5514.
Z evidence bylo v Moravskoslezském kraji vyřazeno 7614 uchazečů, o 2847 více než v srpnu. Na pracovní úřad se přišlo zaregistrovat 6879 lidí, o 1125 více než v předchozím měsíci. Ředitel Krajské pobočky Úřadu práce v Ostravě Petr Prokop uvedl, že nezaměstnanost klesla, přestože do evidence přicházejí ve větší míře čerství absolventi škol.
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Na Bruntálsku zůstala nezaměstnanost stejná jako před měsícem, ve všech ostatních okresech kraje klesla. Nejvýrazněji se podíl nezaměstnaných snížil o 0,2 procentního bodu na Frýdecko-Místecku, kde je nyní společně s Opavskem nejnižší nezaměstnanost v kraji, a to 4,7 procenta. Nejvyšší nezaměstnanost v kraji i celé zemi je i přes pokles o 0,1 procentního bodu nadále na Karvinsku, kde na konci září činila 10,5 procenta.
Dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let, z jejichž počtu se podíl nezaměstnaných počítá, ubylo v kraji v září 748. Úřad práce jich na konci měsíce evidoval 52.485, oproti září předchozího roku to bylo o 4669 více. Počet lidí v evidenci pracovních úřadů zahrnuje i nezaměstnané, kteří nemohou okamžitě nastoupit do práce. Jsou to například lidé na rekvalifikačních kurzech, nezaměstnané ženy na mateřské dovolené, vězni nebo nezaměstnaní v pracovní neschopnosti.
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Na jedno volné pracovní místo připadalo v Moravskoslezském kraji v září 8,3 uchazeče o zaměstnání. Největší přetlak na pracovním trhu byl na Karvinsku s 20,4 uchazeče na jednu pozici. Také tento údaj byl na Karvinsku nejvyšší mezi všemi okresy v zemi. Nejméně nezaměstnaných v poměru k nabídce míst připadlo na Novojičínsku, a to 3,1 uchazeče na jedno místo.
„V září hledali zaměstnavatelé v kraji nejčastěji pracovníky na pozice montážních dělníků, uklízečů, seřizovačů, pomocných pracovníků ve výrobě, kuchařů, skladníků, nástrojařů, svářečů, obsluhy zařízení na zpracování kovů, ale i řidičů nákladních automobilů,“ dodal Prokop.