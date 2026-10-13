Oprava mostu ve Staré Chodovské se protáhne, skrytý stav konstrukce překvapil stavbaře

Řidiči na silnici III/1812 mezi Vřesovou a Vintířovem si budou muset na průjezd přes most ve Staré Chodovské počkat déle, než původně plánovali. Rekonstrukce mostu ev. č. 181 2-1, který překlenuje Chodovský potok a místní komunikaci města Chodov, se prodlouží nejpozději do 31. prosince 2026. Pokud nenastane další komplikace, stavbaři se pokusí most zprovoznit již na začátku prosince.
Důvodem prodloužení je stav, který se odkryl teprve po zvednutí nosné konstrukce a provedení podrobné diagnostiky. Původní projektová dokumentace předpokládala jiný rozsah poškození, než jaký se ukázal v praxi. Na bocích nosníků a ve spárách mezi nimi bylo nutné provést rozsáhlejší sanaci, obnažená výztuž si vyžádala ošetření proti korozi a do prostoru kolem předpínacích lan je třeba doplnit ochrannou výplň. Po odstranění spádového betonu se navíc zjistilo, že kotvy předpínací výztuže a nerovnosti mezi nosníky vystupují více, než projekt počítal. Před pokládkou nové izolace proto bude nutné provést silnější vyrovnávací vrstvu.
Komplikace přineslo také osazování nových ložisek, tedy prvků přenášejících zatížení z nosné konstrukce do podpěr. Statický přepočet prokázal, že úložné prahy na obou opěrách bude třeba v daleko větším rozsahu odbourat a znovu vybetonovat, přičemž projekt s takovým kotvením vůbec nepočítal. Upřesnění požadavků na ložiska navíc ovlivnilo jejich výrobu a termín dodání.
Most zajišťuje každodenní dopravu v části Sokolovska. Podle posledního sčítání z roku 2025 tudy denně projede průměrně 1 628 motorových vozidel v obou směrech, včetně nákladních aut a linkových autobusů. Nosnou konstrukci tvoří jedno prosté pole z devíti předpjatých nosníků I-73 o délce 30 metrů. Rekonstrukce zahrnuje kompletní výměnu mostního svršku, nové izolace, římsy, asfaltové vrstvy a zádržný systém.
Ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje Jiří Šlachta k situaci řekl, že bezpečnost řidičů je na prvním místě a nově zjištěné nedostatky musí být vyřešeny před obnovením provozu, i když to znamená prodloužení stavby. Zároveň připustil, že delší uzavírka komplikuje občanům každodenní cesty.
Investorem stavby je Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, zhotovitelem společnost VIAMONT Servis a. s. Modernizaci financuje Karlovarský kraj. Původní cena stavby činila přibližně 19,7 milionu korun včetně DPH, finanční dopad dodatečných prací bude upřesněn po vyčíslení jejich rozsahu.
Zdroj: Karlovarský kraj