Olomouc míří ke koalici bez vítězného ANO, primátorem má být Marek Zelenka

Olomouckou radnici má nově vést pětice stran kolem STAN, která by v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu disponovala většinou 25 hlasů. Primátorský post má připadnout lídrovi Starostů Marku Zelenkovi, zatímco vítězné ANO směřuje po osmi letech ve vedení města do opozice.
V Olomouci se po komunálních volbách rýsuje politická změna, která ukazuje rozdíl mezi volebním vítězstvím a schopností sestavit většinu. ANO volby znovu vyhrálo, získalo 13 mandátů, přesto by v nové radě města chybělo. Jednání se posunula k dohodě pěti subjektů: STAN, ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a koalice Milujeme Olomouc, kterou tvoří TOP 09, Piráti a Zelení.
Většina 25 hlasů a primátorské křeslo pro STAN
Navržená sestava má dohromady 25 zastupitelů ze 45. To je pohodlnější většina než těsných 23 hlasů, zároveň však půjde o širokou koalici, v níž se budou muset sladit programy pěti rozdílných uskupení. Hnutí STAN, které skončilo druhé s devíti mandáty, vede vyjednávání a nárokuje si primátorský post pro Marka Zelenku.
ProOlomouc má v novém zastupitelstvu pět mandátů, KDU-ČSL čtyři, spOLečně čtyři a Milujeme Olomouc tři. Právě tato čísla dávají dohromady většinu, která by mohla obejít nejen ANO, ale také SPD a ODS. Zástupci stran zároveň upozorňují, že definitivní tečkou bude až podpis koaliční smlouvy. Do té doby zůstávají ve hře detaily programu, rozdělení gescí i konkrétní obsazení rady.
ANO vyhrálo, ale nenašlo cestu k většině
Hnutí ANO získalo 13 zastupitelů, o tři méně než v minulých komunálních volbách. V uplynulém období přitom v Olomouci vládlo společně s ProOlomouc, Piráty a hnutím spOLečně. Tentokrát se však jednání vyvinula jinak. Dosavadní primátorka a lídryně ANO Miroslava Ferancová oznámila odchod hnutí do opozice.
Pro voliče je to podstatná připomínka principů komunální politiky: první místo samo o sobě radnici nezaručuje. Rozhodující je, kdo dokáže najít partnery a složit nadpoloviční většinu zastupitelů. V Olomouci se tato většina nyní tvoří kolem druhého STAN, nikoli kolem vítěze voleb.
ODS mluví o hlubokém rozčarování
Vedle ANO a SPD má v opozici skončit také ODS, která získala čtyři mandáty. Právě její vyřazení z jednání patří k nejcitlivějším momentům povolebního vývoje. Občanští demokraté uvádějí, že se účastnili debat o vznikající koalici a usilovali o oblast dopravy, kterou označovali za svou zásadní programovou prioritu.
Podle ODS zástupci strany odcházeli z jednání s přesvědčením, že na rozdělení kompetencí panuje shoda. Následně se však dozvěděli, že STAN a další partneři s nimi v koalici nepočítají a místo nich má být součástí většiny hnutí spOLečně. ODS proto oznámila, že vznikající koalici nepodpoří. Marek Zelenka popisuje jednání s ODS jako intenzivní a konstruktivní, výsledek ale shrnul tak, že k dohodě nedošlo.
První zkouškou bude rozpočet
Nové vedení města nebude mít po případném podpisu koaliční smlouvy dlouhé období klidu. Jedním z prvních praktických úkolů bude příprava rozpočtu na příští rok. Právě ten ukáže, jak se programové priority nové většiny promítnou do konkrétních peněz a projektů.
V jednáních se řeší také gesce jednotlivých radních. Zástupci vznikající koalice mluví o důrazu na odbornost a o snaze rozdělit oblasti tak, aby odpovídaly prioritám jednotlivých stran. U Marka Zelenky zaznívá zejména téma dostupného bydlení, využití městských pozemků a městské nájemní agentury.
Co ještě může proces zdržet
Ustavující zastupitelstvo je předběžně plánováno na 2. listopadu. Termín však může ovlivnit soudní řešení přepočtu hlasů v jednom z olomouckých okrsků, o který usiluje koalice Milujeme Olomouc. Důvodem má být chyba při zápisu hlasů, kvůli níž mohl mandát připadnout jiné kandidátce v rámci téže koalice.
Pro celkové rozložení sil mezi koalicí a opozicí je důležité především to, že Milujeme Olomouc má tři mandáty a je součástí vyjednávané většiny. Přepočet se podle dostupných informací týká obsazení jednoho mandátu uvnitř této kandidátky, nikoli samotné existence většiny 25 hlasů.
Olomouc tak čeká podpis koaliční smlouvy, rozdělení odpovědností a první veřejná zkouška nové sestavy. Pokud se dohoda pěti stran potvrdí, město povede primátor z hnutí, které volby nevyhrálo, ale dokázalo kolem sebe sestavit většinu.