Rayomba odmítal židličku i vlastní roh. Novotný jeho chování nechápalPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Rayomba odmítal židličku i vlastní roh. Novotný jeho chování nechápal
Karlos Vémola narazí ve Frankfurtu na soupeře, který se na zemi nebojí riskovat ani ze spodní pozice. Podle...
Souboj dvou britských rivalů už má datum i místo. Podle The Ring se navíc nebude boxovat jen o prestiž –...
Leo Brichta po červnovém nezdaru padl i s Kacperem Formelou. Ondřej Novotný po zápase kritizoval jeho...
Po letech dohadů je jeden z největších britských boxerských zápasů definitivně potvrzen. Dva bývalí mistři...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →