OKTAGON 93: Roušal doma padl. Mågård ho ukončil gilotinou ve třetím kole

Osobní spor, týdny provokací a první hlavní zápas Radka Roušala skončily vítězstvím zkušenějšího Dána. Mågård přijel do Brna jako bývalý šampion bantamové váhy, přešel o kategorii výš a domácímu favoritovi zastavil sérii čtyř výher před limitem. Už před turnajem OKTAGON upozorňoval, že právě zkušenosti a grappling mohou být na straně Dána.
Gilotina po 35 sekundách třetího kola
Rozhodující moment přišel hned na začátku třetího kola. Mågård dostal Roušalův krk do gilotiny a český bojovník musel odklepat. Duel skončil v čase 0:35 třetího kola. Mågård si profesionální bilanci vylepšil na 20-7, Roušal klesl na 7-3.
Magard utáhl Roušala ve 3.kole na gilotinu. Ruchymu došla štáva, Magard ale na ten feather je malej #Oktagon93 pic.twitter.com/RQ0eTrOMg2— Pavel Trbušek (@PTrbusek) September 12, 2026
Pro českého bojovníka šlo o výrazný skok v kvalitě soupeře. Do Brna přicházel po sérii ukončení a jeho postoj patřil k hlavním důvodům, proč se kolem něj začalo mluvit o výrazně lepších soupeřích. Mågård však nabídl úplně jiný problém. Místo dlouhých přestřelek dokázal využít okamžiku, kdy se dostal k Roušalovu krku.
Dán tím ukázal, proč byl pro Roušala tak nebezpečnou volbou. Nemusel domácího bojovníka přestřílet v jeho nejsilnější disciplíně. Stačilo mu dostat zápas do situace, kde má díky dlouholetým zkušenostem s grapplingem výrazně více možností.
Roušalova obrana tentokrát nestačila
Roušal přitom v posledních zápasech udělal v obraně proti strhům viditelný pokrok. I proto byl zápas s Mågårdem důležitým testem toho, nakolik dokáže své největší slabiny zakrýt proti soupeři, který je umí cíleně hledat.
Výsledek ukázal, že proti zkušenému grapplerovi stále existuje prostor pro další práci. Mågård nepotřeboval dlouhou kontrolu na zemi ani několik kol systematického tlaku. Jedna chyba ve třetím kole mu stačila k tomu, aby zápas ukončil.
Pro Roušala je porážka nepříjemná hlavně načasováním. První pětikolový hlavní zápas měl potvrdit, že může udělat další krok mezi výrazná jména pérové váhy. Místo další výhry přišlo ukončení, které jasně ukázalo rozdíl mezi soupeři, přes které se dostal nahoru, a bývalým šampionem organizace.
Mågård uspěl i o váhu výš
Pro Jonase Mågårda je brněnská výhra naopak velmi cenným vstupem do nové divize. V bantamové váze už pás OKTAGONu držel, nyní přešel mezi pérové váhy a hned v prvním výrazném testu ukončil jednoho z nejpopulárnějších domácích bojovníků.
Důležitý je i způsob vítězství. Mågård nepřežil těsný duel na body ani nevyužil sporného rozhodnutí. Roušala donutil vzdát se ve třetím kole a připomněl svou nejsilnější stránku ve chvíli, kdy se český bojovník snažil posunout mezi elitu divize.
Jedna výhra ještě automaticky neznamená titulový zápas. Mågård ale v Brně získal argument, který se v další debatě o špičce pérové váhy bude těžko přehlížet. Porazil domácího favorita před limitem a hned při vstupu do nové kategorie ukázal, že ze svých zkušeností může čerpat i proti větším soupeřům.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek