Obyvatelé Trutnova mohou získat zdarma kvalitní kompost na své zahrádky

Obyvatelé Trutnova mohou získat zdarma kvalitní kompost na své zahrádkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Obyvatelé Trutnova mohou získat zdarma kvalitní kompost na své zahrádkyZdroj: Město Trutnov
Článek byl publikován 25.10.2026 12:09
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →