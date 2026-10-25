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Obyvatelé Trutnova mohou získat zdarma kvalitní kompost na své zahrádky

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Obyvatelé Trutnova mohou zdarma získat kompost. Výdej na obou sběrných dvorech a v areálu Technických služeb potrvá až do vyčerpání zásob nebo do konce roku. Lidé si mohou organické hnojivo odvézt na zahrady a záhony.
Obyvatelé Trutnova mohou získat zdarma kvalitní kompost na své zahrádky

Obyvatelé Trutnova mohou získat zdarma kvalitní kompost na své zahrádky

Zdroj: Město Trutnov
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 12:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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