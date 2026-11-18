Na svahu nad centrem Ostravy, kde Baník desítky let hrál a kde dnes zbývá jen vzpomínka, má vyrůst aréna pro zhruba 20 tisíc lidí. Podle vedení města teď projekt přechází od soutěžních vizualizací k práci, která rozhodne, jestli se stadion opravdu postaví. Projektovou dokumentaci má připravit vítěz mezinárodní soutěže, studio L35 Arquitectos z Barcelony. Cena 273 milionů korun budí pozornost, ale v poměru k celku tvoří zhruba 5,5 procenta z dnešního pětimiliardového odhadu. Za tyto peníze město nekupuje obrázky. Kupuje podrobný plán stavby, u které se nesmí nic improvizovat.
Studio, které přestavovalo Bernabéu
L35 Arquitectos není neznámá kancelář. Kromě Barcelony má zastoupení v Madridu, Paříži, Miláně, Miami, Mexiku, Bogotě, Santiagu, Istanbulu a Abú Dhabí. Na stadionech má zkušenost, která se v Evropě počítá: podílelo se na přestavbě madridského Santiaga Bernabéu, společně s německým studiem gmp Architekten a se studiem Ribas & Ribas. Domov Realu Madrid dostal novou pohyblivou fasádu, zatahovací střechu, nové vstupy, obchodní zóny a klubové muzeum. Stadion tak přestal být jen místem, kam se chodí jednou za čtrnáct dní.
V Ostravě projekt představovali výkonný ředitel a senior partner Tristán López-Chicheri a hlavní architekt Nových Bazalů Guillermo Guso. Výběr nebyl ze dne na den. Podle oficiálního
webu Nových Bazalů se do soutěže přihlásilo přes 30 studií. Porota je zúžila na deset, pak na devět návrhů, následně na čtyři finalisty a nakonec vybrala barcelonské studio. Soutěž byla podle České komory architektů dvoufázová a anonymní, porotci tedy nevěděli, čí návrh posuzují.
Už v prosinci 2025 rada města rozhodla vyzvat L35 Arquitectos k jednání o zakázce „Nové Bazaly – PD“, tedy o projektové dokumentaci, v jednacím řízení bez uveřejnění. Současný krok na tento proces navazuje, nejde o náhlé rozhodnutí.
Za co se platí 273 milionů
Samotná smlouva s položkovým rozpisem zatím v registru smluv zveřejněná není. Z toho, co už o stadionu víme, je ale zřejmé, jak velký kus práce dokumentace pokrývá. Nejde o projekt tribun a trávníku. Jde o budovu, která má zvládnout zápasový den s dvaceti tisíci lidmi a zároveň fungovat zbylých 340 dní v roce.
Soutěžní návrh L35 Arquitectos ukazuje, co všechno bude muset projekt vyřešit: hrací plochu a tribuny pro 20 188 diváků, z toho samostatný sektor hostí pro 1 051 fanoušků, zázemí Baníku a akademie: šatny, tréninkové prostory, technické provozy, VIP a hospitality: business lounge, konferenční sály, restaurace, kavárny, pivní zahrádku, média: prostory pro novináře a televizní přenosy podle nároků UEFA, bezpečnost: zázemí pro policii, evakuační trasy, oddělené toky domácích a hostujících fanoušků, klubové muzeum o rozloze zhruba 1 405 metrů čtverečních a fanshop, údržbu fasády a střechy, hospodaření s dešťovou vodou a energetiku podle standardu BREEAM.
Barcelonští architekti v návrhu zacházejí do detailů, které běžný fanoušek nevidí, ale cítí. Počítají výhled z každého sedadla, natočení krku diváka i sklon tribun. Žádné místo nemá být dál než 150 metrů od nejvzdálenějšího rohu hřiště.
K tomu přistupuje terén. Bazaly leží ve svahu nad centrem města, což je podle České komory architektů výjimečná poloha, ale také technická výzva pro založení stavby. Architekt u takového projektu nekreslí sám. Koordinuje statiky, požární specialisty, dopravní inženýry, odborníky na pohyb davů, akustiku i udržitelnost. Zda smlouva výslovně obsahuje studii řízení davu, klimatického komfortu nebo zkoušky ve větrném tunelu, zatím potvrzeno není. U takto složitých staveb ale podobné specializované studie bývají standardem.
Redakce SportyŽivě.cz zaslala architektům ještě několik dotazů, ale do vydání článku se k nim nevyjádřili.
Podle nás je vysoká cena dokumentace u Nových Bazalů spíš pojistkou než plýtváním. Pětimiliardová stavba, která by se začala stavět s nedořešeným projektem, by zdražovala každou změnou za provozu. A změny na stavbě stojí víc než změny na papíře.
Pět miliard místo dvou a půl
Částka 273 milionů vypadá jinak podle toho, k čemu ji vztahneme. Ještě nedávno městský časopis Ostrava Metropolitan Magazine uváděl stavební práce za zhruba 2,5 miliardy korun. Dnes vedení města pracuje s odhadem kolem pěti miliard. Cena se tedy zdvojnásobila.
Celkový odhad stadionu Podíl dokumentace (273 mil. Kč) 2,5 miliardy Kč (starší odhad) 10,9 % 5 miliard Kč (aktuální odhad města) 5,5 %
Oficiální rozbor toho, proč stadion zdražil, zatím nikdo nezveřejnil. Dá se čekat, že se do nového čísla promítá růst cen stavebních prací, náročný terén, technické požadavky UEFA i to, že dřívější odhad nemusel zahrnovat všechny náklady mimo samotnou stavbu.
Srovnání s jinými českými stadiony ukazuje, v jaké lize se Ostrava pohybuje. Multifunkční fotbalový stadion v Hradci Králové, dokončený v září 2023, stál podle přihlášky do soutěže Stavba roku přibližně 821 milionů korun s DPH. Pardubický stadion Arnošta Košťála vyšel po modernizaci na 424 milionů a pojme zhruba 4 600 diváků.
Samotná ostravská dokumentace tak stojí asi třetinu celého hradeckého stadionu a necelé dvě třetiny pardubické modernizace. V přepočtu na jedno místo vychází pardubický stadion zhruba na 92 tisíc korun, Nové Bazaly při pěti miliardách na 250 tisíc. Jenže Ostrava nestaví krajský stadion. Staví arénu pro mezinárodní utkání včetně zápasů české reprezentace, s certifikací udržitelnosti a s komerčním provozem po celý rok. Je to jiná kategorie a tomu odpovídá i cena.
Kdy se začne stavět a kdo to zaplatí
Podle vedení města má být stavební povolení hotové do dvou let, tedy zhruba do konce roku 2028. Stavba má začít ještě v tomto volebním období. Starší harmonogram počítal s ideálním začátkem stavby v roce 2029 a dokončením na konci roku 2031. Pokud se plán udrží, první zápas by se na Bazalech podle našeho odhadu mohl hrát nejdříve na přelomu let 2031 a 2032. Předtím je ale potřeba vybrat stavební firmu, zajistit peníze a stadion postavit. Ani jeden z těch kroků není hotový.
Do té doby zůstává Baník ve Vítkovicích, na atletickém stadionu, jehož zázemí uvádí Česká komora architektů jako hlavní důvod, proč novostavba vůbec vzniká. Fotbal tam diváci sledují přes běžeckou dráhu, daleko od hřiště.
Financování je nejméně jistou částí celého příběhu. Primátor Richard Vereš, zvolený 9. listopadu 2026 v čele koalice ANO, Starostů pro Ostravu a Ostravaku, uvedl, že polovinu nákladů by město dokázalo zaplatit samo. O zbytku se bude jednat. Náměstek Semerák po podpisu koaliční smlouvy počítal s tím, že politická blízkost k vládnímu hnutí zlepší vyjednávací pozici vůči státu. Před volbami se mluvilo i o zapojení soukromých investorů. Závazná dohoda se státem ani se soukromým partnerem ale zatím neexistuje.
Nové Bazaly tak nejsou jen stadionem pro Baník. Jsou zkouškou, zda Ostrava dokáže uřídit investici, která má být zároveň sportovní arénou, dominantou města, dopravním uzlem pro desetitisíce fanoušků a symbolem návratu klubu domů. Projekt podle návrhu počítá s fanouškovskými plochami napojenými na městskou dopravu a s hlavním náměstím před západní tribunou. Jak se Slezská Ostrava vyrovná se zápasovými dny, uzavírkami a parkováním, ukáže až projektová dokumentace.
Barcelonští architekti teď mají dva roky na to, aby z vítězného návrhu udělali stavbu, kterou lze povolit, vysoutěžit a postavit. Pětimiliardový stadion na svahu nad Ostravou se zatím rodí na papíře a právě tam se rozhoduje, kolik nakonec bude stát.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl