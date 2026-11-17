Že Babiš nepřišel, je ostuda, řekl Rakušan na Národní. Podle prezidenta to povinnost není
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Že Babiš nepřišel, je ostuda, řekl Rakušan na Národní. Podle prezidenta to povinnost neníZdroj: Ema Dvořáková
Článek byl publikován 17.11.2026 10:09
Zvláštní způsob, jak se zbavit vzteku, zvolil nad ránem v Praze mladý cizinec. Začal rozbíjet vybavení...
Na bezpečnost a veřejný pořádek v Praze při úterních oslavách 17. listopadu dohlédnou stovky policistů. Při...
Stanice metra Flora je kvůli kompletní rekonstrukci zavřena od letošního února a bude ještě další tři...
Pražská plynárenská od příštího roku zdraží zákazníkům se standardním ceníkem bez dlouhodobého závazku...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
- Bleskový zásah hasičů a záchranářů. Reportér Aktuálně.cz je sledoval v akci na místě srážky vlaků
- V Praze se srazily dva vlaky, jeden projel na červenou. Zraněných jsou desítky
- V Praze se srazily dva osobní vlaky, zranilo se 46 lidí, dva těžce
- Cizinec se naštval na matku a začal demolovat zahrádku restaurace