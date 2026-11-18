Leden 2026 přinesl Česku průměrnou teplotu −2,9 °C a ve Volarech teploměr klesl až na −28,3 °C. Mnoho drobných chovatelů tehdy zvažovalo, zda nepobít stěny kurníku polystyrenem nebo nezavěsit tepelnou lampu. Univerzitní a veterinární doporučení ze Spojených států i Kanady se přitom shodují: dospělé zdravé slepice vytápěný ani masivně zateplený kurník obvykle nepotřebují. Potřebují suchý prostor bez průvanu, kde vlhký vzduch odchází ven. Podle nás proto největší zimní investice neleží v izolačních deskách. Leží v odstranění mokra a v ucpání správných škvír.
Proč slepice v mrazu vydrží, dokud mají suché peří
Slepice má vlastní ochranu proti chladu. Při poklesu teploty se načepýří, mezi pera nabere vzduch a vytvoří si kolem těla izolační polštář. Na noc vyleze na hřad, schová hlavu pod křídlo a prsty zakryje peřím na břiše. Hejno se navíc tiskne k sobě a sdílí teplo.
Poradenská služba Univerzity v New Hampshiru proto běžné přitápění nedoporučuje. Její marylandský protějšek výslovně uvádí, že dospělí ptáci přídavné teplo za normálních okolností nevyžadují. Totéž platí pro zateplení: návod Small and Backyard Poultry ho považuje za nutnost hlavně v krajním chladu.
Hranice „většinou“ se dá vymezit poměrně přesně. Odborná příručka o omrzlinách od Jacquie Jacobové z Kentucké univerzity spojuje vyšší riziko s teplotami zhruba od −13 °C níže, zejména když se k nim přidá vlhkost a špatné větrání. Zranitelnější skupinu tvoří:
plemena s velkými hřebeny a laloky, které omrzají jako první, bantamky, jejichž drobné tělo ztrácí teplo rychleji, jedinci v přepeřování, kterým chybí plná péřová vrstva, kuřata, staré kusy a také hubené nebo nemocné slepice.
Zima 2025/2026 byla podle
ČHMÚ jako celek nadprůměrně teplá, s průměrem −0,2 °C. Lokální extrémy ale byly drsné. Kvilda-Perla zaznamenala −30,6 °C; únor s průměrem 1,3 °C nabídl −21 °C v Kořenově-Jizerce. Horské polohy a mrazové kotliny tak hrají úplně jinou ligu než nížinná zahrada u Kolína. Celodenní mráz 6., 7. a 11. ledna ovšem pocítily i nížiny. Vlhkost: zabiják, kterého si hejno vyrábí samo
Každá slepice během noci vydýchá značné množství vodní páry. K tomu přidejte trus, jehož víc než polovinu tvoří voda, a rozlitou napáječku. V uzavřeném kurníku se tato vláha nemá kam podít. Usadí se na studených stěnách a okenních sklech, ráno stéká dolů a vsakuje do steliva.
Vlhký vzduch působí chladněji než suchý, upozorňuje poradenská služba Marylandské univerzity. Vlhké peří ztrácí izolační schopnost a na hřebenech se kondenzát mění v led. Proto se omrzliny objevují častěji v utěsněném vlhkém kurníku než ve vzdušné kůlně s otevřenou horní štěrbinou.
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Druhým problémem je čpavek. Z mokrého trusu se uvolňuje rychleji a dráždí dýchací cesty. Veterinární příručka Merck Veterinary Manual spojuje vlhké stelivo s dýchacími potížemi a poškozením kůže na nohou. Čpavek přitom cítí chovatel až ve chvíli, kdy jeho koncentrace slepicím už škodí.
Varovné signály lze snadno odhalit:
orosená okna nebo stěny při ranní kontrole, slepená a ztmavlá podestýlka pod hřady, mokrý kruh kolem napáječky, štiplavý zápach hned po otevření dvířek, plíseň v rozích nebo na stropě.
Paradoxně tak chovatel, který v dobré víře zalepí každou spáru a zavře větrací otvor, své hejno ohrožuje víc než soused s neizolovanou boudou. Poradenská služba
Minnesotské univerzity zdůrazňuje, že větrání musí zůstat funkční i v nejtužších mrazech. Průvan: studený proud mířící rovnou na hřad
Větrání a průvan zní podobně, ale působí opačně. Větrání odvádí teplý vlhký vzduch, který se drží pod střechou. Průvan fouká chladný vzduch přímo na spící ptáky.
Albertské ministerstvo zemědělství ve své příručce pro chovatele vysvětluje mechanismus: vítr rozfouká načepýřené peří a zničí vzduchovou vrstvu, která slepici hřeje. Ptačí „péřovka“ v tu chvíli přestává fungovat. Pokud k tomu proudí vzduch celou noc, pták ztrácí teplo rychleji, než ho stačí vyrobit.
Klíčová je výška. Větrací otvory patří nahoru, pod hřeben střechy, ideálně na závětrnou stranu. Zdola ani z úrovně hřadu žádné proudění přicházet nesmí. Test zvládne každý: večer, když slepice sedí, podržte u hřadu dlaň nebo pírko a sledujte, zda se pohne. Pohyb peří na spících ptácích je jasným důkazem průvanu.
Typické zdroje průvanu tvoří škvíra mezi prkny na návětrné straně, vypadlý suk, netěsná dvířka nebo pootevřené okénko těsně nad hřadem. Tyto díry ucpěte. Horní větrání nechte.
Důležitou roli hraje i umístění. Small and Backyard Poultry doporučuje stavět kurník na vyvýšeném odvodněném místě v závětří převládajících větrů. Na otevřené pláni nebo v podhůří se vyplatí větrolam z plotu, živého plotu nebo stohu slámy u návětrné stěny.
Kdy se polystyren vyplatí a jak ho ukrýt před zobáky
Zateplení dává smysl v určitých situacích. Patří k nim horské a mrazové polohy, tenkostěnný kurník z jedné vrstvy prken, chov bantamek či starších kusů a snaha omezit promrzání napáječek. Pevný suchý kurník s dospělým otužilým hejnem se bez izolace obejde.
Pokud se pro zateplení rozhodnete, platí dvě železná pravidla. Izolace nesmí zakrýt větrací otvory. A slepice k ní nesmí mít přístup. Albertské ministerstvo zemědělství upozorňuje, že odhalenou izolaci ptáci ozobou a spolknou. Měkké vrstvy navíc lákají hlodavce a hmyz.
Nezávislé srovnání materiálů přímo pro hobby kurníky jsme nedohledali. Z technických vlastností vychází toto redakční hodnocení:
Materiál Výhoda Slabina v kurníku Extrudovaný polystyren (XPS) minimální nasákavost, snadno se řeže slepice ho rády klovou, nutné úplné zakrytí Minerální vata nehořlavá po navlhnutí ztrácí izolační schopnost, výrobce ji do trvale vlhkého prostředí nedoporučuje Dřevovláknité desky přírodní, dobře opracovatelné podle technického listu vyžadují ochranu před vlhkem
Pro malý kurník podle nás vychází nejpraktičtěji tuhá deska vložená mezi trámky a překrytá OSB deskou, překližkou nebo plastovým panelem. Kryt musí pevně držet a dát se omýt. Kde zůstane odkrytá hrana, tam slepice začnou klovat. Návod Kentucké univerzity k izolaci drůbežích staveb nabízí podrobnější technické detaily.
Karton, noviny, staré deky a hadry jako trvalá vnitřní vrstva do kurníku nepatří. Drží vlhkost, plesniví a třepí se. Poradenská služba Cornellovy univerzity upozorňuje, že papír sléhá a vláhu zadržuje. Textilie v blízkosti elektrického ohřevu navíc zvyšují riziko požáru.
Co v kurníku napravit ještě během mrazů
Většina účinných zásahů stojí pár stovek korun a jedno odpoledne. Pořadí podle priorit:
Vyměnit mokré stelivo. Odstranit slepené vrstvy pod hřady a u napáječky, doplnit suché hobliny. Minnesotská univerzita doporučuje hlubokou podestýlku 10 až 15 cm, marylandská považuje za dostatečnou izolaci od země 8 až 10 cm. Hobliny sají lépe než sláma, která rychleji sléhá a plesniví. Najít zatékání. Po dešti či tání sněhu prohlédnout střechu, spoje a mokré mapy u stěn. Ucpat díry u hřadu, větrání pod střechou ponechat volné. Hlídat vodu. Zamrzlá napáječka znamená, že slepice přestanou pít a vzápětí i žrát. Kontrolovat několikrát denně nebo pořídit bezpečný ohřívač. Přidat krmivo. V mrazu může spotřeba stoupnout až o čtvrtiny. Vyměnit kovové a plastové hřady za dřevěné, širší a ploché. Slepice na nich přikryje prsty peřím.
Od tepelných lamp a improvizovaných přímotopů na prodlužovačkách zdroje jednomyslně odrazují. Suché dřevo, peří a sláma tvoří ideální palivo a kurník shoří během minut.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková