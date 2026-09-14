Než přišel toaletní papír, lidé se utírali holýma rukama

Než přišel toaletní papír, lidé se utírali holýma rukamaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
krimi, toaletní papír, toaleťák, toaleta, záchod
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