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Než přišel toaletní papír, lidé se utírali holýma rukama

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Používáme jej asi všichni, příliš o něm ale nemluvíme. Jeho historie je velmi zajímavá a hlavně dlouhá. Ano, hovoříme o toaletním papíru. Co jste…
krimi, toaletní papír, toaleťák, toaleta, záchod

krimi, toaletní papír, toaleťák, toaleta, záchod

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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