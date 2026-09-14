Vyškov otevřel obnovenou zámeckou zahradu za 50 milionů korun

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Vyškov otevřel obnovenou zámeckou zahradu za 50 milionů korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Komentovanou prohlídkou se zahradním architektem Přemyslem Krejčiříkem slavnostně otevřel Vyškov obnovenou zámeckou zahradu. Nedaleko centra města tak vznikla rozlehlá relaxační zóna s herními prvky…
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