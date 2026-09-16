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Nedobytné Československo. Řopíky měly růst až do padesátých let.

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Plán počítal s více než 16 tisíci objekty a dokončením ve čtyřicátých letech. Kolik jich do září 1938 stálo a proč se čísla v pramenech liší.
Pěchotní srub MO-S 19 V aleji československého těžkého opevnění u Darkoviček, pohled s pancéřovými zvony a střílnou

Pěchotní srub MO-S 19 V aleji československého těžkého opevnění u Darkoviček, pohled s pancéřovými zvony a střílnou

Zdroj: Harold/Wikimedia, CC BY-SA 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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