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Pavel Bobek si za minulého režimu zařídil vilu s bazénem i vlastním kinem. Jeho první velkou láskou byla sestřička Ina

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Zpěvák Pavel Bobek po sobě zanechal nádhernou pražskou vilu se speciálním podkrovím. V osobním životě prošel velkým zklamáním s populární seriálovou herečkou.
Pavel Bobek 16. 3. 2013

Pavel Bobek 16. 3. 2013

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
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