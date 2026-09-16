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Google po pouhých třech letech pohřbil svůj jediný tablet. Pixel Tablet zmizel z obchodů a nástupce nebude

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Pixel Tablet se po 3 letech na trhu vytratil z Google Store a další nepřijde. Google tak opustil kategorii, ve které nenašel pevnou půdu pod nohama.
Tablet Google Pixel, logo

Tablet Google Pixel, logo

Zdroj: Syced / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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