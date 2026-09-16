Google po pouhých třech letech pohřbil svůj jediný tablet. Pixel Tablet zmizel z obchodů a nástupce nebude

Když Google v květnu 2023 představil Pixel Tablet, prodával ho jako zařízení „užitečné v rukou i doma“, hybrid klasického tabletu a domácího chytrého hubu s nabíjecím dokem a reproduktorem v balení za zhruba 12 000 Kč. O tři roky a pár měsíců později je příběh u konce. Produktová stránka v americkém i britském Google Store přesměrovává na homepage, sekce „Tablets“ z nabídky zmizela úplně a vývoj druhé generace byl zrušen už v listopadu 2024. Google sice nevydal jednu oficiální tiskovou zprávu s titulkem „končíme s tablety“, ale souběh těchto kroků mluví jasně. Jediný aktuální tablet v portfoliu Pixel je pryč.
Tři roky od startu k tiché smrti
Časová osa je překvapivě rychlá. Předobjednávky Pixel Tabletu se otevřely 10. května 2023, prodej odstartoval 20. června téhož roku. Necelý rok a půl poté, 21. listopadu 2024, Android Authority s odkazem na interní zdroj z Googlu oznámil, že firma zrušila vývoj Pixel Tabletu 2. Důvod? Obavy, že by na produktu prodělala. Server 9to5Google informaci potvrdil s formulací „obavy o ziskovost“.
Pak přišlo ticho. A v září 2026 konečná tečka: přímé odkazy na Pixel Tablet v americkém a britském Google Store začaly padat na úvodní stránku obchodu. V Kanadě byl tablet ještě evidován jako vyprodaný, ale aktivně ho už nikdo nenabízel. Příslušenství (nabíjecí dok, pouzdra, ochranné fólie) na webu zatím zůstalo, spíš ve fázi doprodeje než rozvoje.
Tablet, nebo hub? Google nevěděl
Největší problém Pixel Tabletu nebyl hardware. Bylo to pozicování. Google od prvního dne balancoval mezi dvěma identitami: přenosným tabletem a stacionárním domácím hubem s dokem. Jenže ani jednu roli nedotáhl do konce. Chyběla klávesnice, stylus, mobilní data, varianty velikostí. Všechno, co konkurence nabízí jako samozřejmost.
Ještě v březnu 2025 viceprezident Googlu pro zařízení Mike Abary v rozhovoru pro Android Authority přiznal, že firma stále vyhodnocuje, čím vlastně má Pixel Tablet být, klasickým tabletem, nebo „domácím zařízením“. Po dvou letech na trhu. To je přiznání, které vysvětluje, proč se druhá generace nikdy nedočkala zeleného světla.
Konkurence prodává kategorii, Google prodával experiment
Srovnání s rivaly je nemilosrdné. Apple drží ve svém obchodě lineup iPadů od základního 11″ modelu za zhruba 10 800 Kč výš, s klávesnicemi, stylusy, variantami s mobilním připojením a pravidelným ročním obnovením. Samsung nabízí Galaxy Tab S10 FE od necelých 10 100 Kč, v balení s perem S Pen, 90Hz displejem a odolností IP68. Obě firmy mají jasně rozvrstvené portfolio pro různé cenové hladiny a způsoby použití.
A čísla mluví za vše. Podle dat IDC za čtvrté čtvrtletí 2025 držel Apple 41,9 % světových dodávek tabletů, Samsung byl dvojkou s 6,4 milionu prodaných kusů. Google v přehledu top výrobců vůbec nefiguroval. Jeden model bez jasné identity proti desítkám variant od zavedených hráčů, výsledek byl předvídatelný.
Co to znamená pro majitele Pixel Tabletu
Kdo si Pixel Tablet pořídil, nemusí panikařit. Google garantuje aktualizace operačního systému i bezpečnostní záplaty do června 2028, tedy zhruba 21 měsíců od září 2026. Součástí mohou být i nové funkce v rámci pravidelných Pixel Drops. V EU platí dvouletá záruka odvíjející se od místa a data nákupu.
V Česku nebyl Pixel Tablet oficiálně dostupný přes Google Store, seznam podporovaných zemí Českou republiku nezahrnoval. Čeští majitelé se k němu dostávali přes dovoz nebo zahraniční prodejce a právě od nich se odvíjí i případná reklamace.
Pokud tablet slouží jako domácí hub pro streaming a lehkou práci s Androidem, dál dává smysl ho používat. Kdo ale čeká produktivní nástroj s klávesnicí, stylusem a mobilními daty, najde dnes u Applu i Samsungu čitelnější a širší nabídku.
Konec, nebo pauza?
Říct, že se Google k tabletům nikdy nevrátí, by bylo předčasné, firma si tuto možnost veřejně nezavřela. Doložitelné ale je, že aktuální tabletová linie Pixel skončila dřív, než Google stihl zjistit, čím vlastně chce být. A to je možná ten nejpřesnější epitaf.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík