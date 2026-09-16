Barcelona měla Neymara i Coutinha. Jen nikdy současně. Poprvé spolu budou hrát až doma v Santosu

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Barcelona měla Neymara i Coutinha. Jen nikdy současně. Poprvé spolu budou hrát až doma v SantosuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Neymar a Philippe Coutinho odehráli společně desítky zápasů za Brazílii, za stejný klub však nikdy nenastoupili. Stačilo přitom několik měsíců: Neymar odešel z Barcelony v létě 2017, Coutinho přišel v lednu 2018.
Philippe Coutinho
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