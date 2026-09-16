Slafkovský na golfu v Montrealu perlil jako rocková hvězda. Jednou větou odrovnal všechny novináře

Laval-sur-le-Lac, neděle 14. září 2026. Hráči Montrealu se scházejí na tradiční charitativní golf, který každý rok odstartuje novou sezonu. Slafkovský přichází k novinářům v polo tričku, s úsměvem a s energií člověka, který ví, že mu patří mikrofon. Nejdřív mluví o Chrisi Kreiderovi, o výdrži přes sto deset zápasů, o ambici dostat se mezi poslední dva týmy v play-off. A pak přijde ta věta. Podle sekundárních přepisů zveřejněného klipu šlo o hospodsky přímočarou metaforu, „má větší koule“ , namířenou na jednoho z trenérů. Místnost se rozesmála. Ale podstatné je, co zaznělo před ní i po ní.
Od „Montréal seulement“ k finále Stanley Cupu
Kdo sleduje Slafkovského veřejná vystoupení od draftu, vidí jasnou křivku. V září 2023 na stejném golfovém dni vystřelil sebejisté „Montréal seulement“, ale osobní cíle odmítl prozradit. O rok později volil opatrnější tón: „žít přítomností“, zlepšovat se, nestavět vzdušné zámky. Teď, v září 2026, poprvé veřejně pojmenoval strop: chce, aby Canadiens byli jedním ze dvou posledních týmů hrajících v play-off. Jinými slovy, finále Stanley Cupu.
Není to póza. Montreal v sezoně 2025/26 nasbíral 106 bodů a došel do finále Východní konference. Slafkovský sám zaznamenal kariérní maxima: 30 gólů, 43 asistencí, 73 bodů. Stal se prvním hráčem Canadiens se třemi padesátibodovými sezonami před dvaadvacátými narozeninami a vyrovnal Henriho Richarda v počtu kariérních bodů do jednadvaceti let. Když teď mluví o vrcholu, má za sebou čísla, která ho k tomu opravňují.
Vtip, který obletěl internet
Přesný adresát virální hlášky zůstává mírně nejasný. Sekundární zdroje ji připisují rozvojovému trenérovi Adamu Nicholasovi a jeho růstu v posledních letech; Slafkovský měl říct, že je hlasitější a „má větší koule“ . Oficiální klubový článek na NHL.com přitom nejodvážnější výroky dne váže spíš k Martinu St-Louisovi, kterému klub ve stejný den prodloužil smlouvu na čtyři roky.
Ať už pointa mířila kamkoli, efekt byl stejný: kontrast mezi formální předsezonní tiskovkou a hrubší hospodskou metaforou rozesmál přítomné novináře a klip se okamžitě začal šířit. Slafkovský dokázal v jedné tiskovce dodat silný obsah i show moment. To je kombinace, kterou v kabině Canadiens dlouho nikdo nenabízel.
Kreider, výdrž a sto deset zápasů
Vedle velkých slov o play-off Slafkovský mluvil i o praktických věcech. O Chrisi Kreiderovi, třiatřicetiletém křídelníkovi, který dva dny před golfem podepsal roční smlouvu a na akci se poprvé potkal s novými spoluhráči. „Chce vyhrávat stejně jako my,“ řekl Slafkovský. Kreider přišel z Anaheimu s bilancí 22 gólů a 50 bodů, osm branek v přesilovce. Analytický profil NHL EDGE ho rámuje jako veterána, který mladému jádru dodává hru před brankou a flexibilitu pro elitní šestku.
Druhé téma bylo osobnější: výdrž. Slafkovský opakovaně zdůrazňoval, že se nechce během sezony unavit. Chce odehrát celý objem zápasů, základní část i play-off, dohromady potenciálně přes sto deset utkání, se stejnou energií. Oproti předchozím rokům, kdy mluvil obecně o zlepšování, teď řeší konkrétní problém: jak udržet výkon přes obrovskou zátěž týmu, který počítá s dlouhým jarem.
Proč je tohle jiný Slafkovský
Golfový den v Laval-sur-le-Lac přinesl i další zprávy: Josh Anderson se stal asistentem kapitána, St-Louis dostal čtyřletou smlouvu jako potvrzení kontinuity. Celý rámec akce křičel „ambice plus stabilita“. Slafkovský do něj zapadl přesně tak, jak si klub přeje: ne jako mladík pod tlakem jedničky draftu, ale jako hotový lídr jádra, který veřejně pojmenovává cíl a nebojí se u toho být sám sebou.
Podle nás je právě tohle ten skutečný posun. Ne vulgární vtip, který obletí sociální sítě a za týden se zapomene. Ale fakt, že dvaadvacetiletý Slovák poprvé zní jako hráč, který si nárokuje strop celého projektu Canadiens, a má na to čísla i charisma.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka