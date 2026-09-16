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Slafkovský na golfu v Montrealu perlil jako rocková hvězda. Jednou větou odrovnal všechny novináře

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Juraj Slafkovský na předsezonním golfovém dni Canadiens pobavil novináře drsným vtipem a vzápětí vyslovil nejodvážnější týmový cíl své kariéry.
Slafkovský na golfu v Montrealu perlil jako rocková hvězda. Jednou větou odrovnal všechny novináře

Slafkovský na golfu v Montrealu perlil jako rocková hvězda. Jednou větou odrovnal všechny novináře

Zdroj: Montreal Canadiens
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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