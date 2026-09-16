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Tajnosti ze života Kramného za mřížemi: Denní hovory s jednou ženou, zdravotní potíže a velký plán

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Petr Kramný (48) už více než deset let žije za zdmi věznice, kde si odpykává 28letý trest za vraždu manželky Moniky a dcery Klárky. Teď vyplouvají na povrch detaily z jeho současného života, o kterých se dosud příliš nevědělo. Jeho zmocněnkyně Aneta Rahlová promluvila o jejich každodenním kontaktu, Kramného zdravotních potížích i o tom, co momentálně zaměstnává jeho hlavu nejvíc.
Petr Kramný chce znovu k soudu

Petr Kramný chce znovu k soudu

Zdroj: herminapress/se souhlasem TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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