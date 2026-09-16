Nová okna a do roka černá plíseň. Diletantská chyba, kterou vám řemeslníci zatají

Nová okna slibují teplo, klid a nižší účty. Jenže i drahá a kvalitní okna umí zklamat, když je někdo špatně namontuje. Za pár měsíců se to projeví plísní kolem rámu nebo průvanem u parapetu. Rozhoduje jedno místo, které po montáži není vidět.
Výměna oken patří k nejčastějším vylepšením domu i bytu a málokdo čeká, že by se mohla pokazit. Okno se přece koupí, řemeslník ho osadí a je hotovo. Jenže právě montáž rozhoduje o tom, jestli okno bude těsnit a sloužit, nebo jestli se za rok kolem rámu objeví černá plíseň a u parapetu potáhne studený vzduch. Chyba přitom bývá skrytá v takzvané připojovací spáře, tedy v prostoru mezi rámem okna a zdí, který po dokončení zmizí pod omítkou a parapetem. Vyplatí se proto vědět, proč je toto místo tak důležité, jaké chyby se při montáži dělají a jak si kvalitní práci pohlídat.
Připojovací spára rozhoduje o všem
Nejdůležitější místo celé montáže není samotné okno, ale spára kolem něj. Právě ta bývá zdrojem pozdějších problémů.
Podle odborného portálu
TZB-info jsou plísně v okolí okenních rámů, vlhkostní skvrny pod parapety a pocit proudění vzduchu prakticky vždy důsledkem chybně provedeného utěsnění připojovací spáry. Připojovací spára je prostor mezi rámem okna a stavební konstrukcí, tedy ostěním. Pro montáž oken navíc platí technická norma ČSN 74 6077 s názvem Okna a vnější dveře, Požadavky na zabudování, která stanovuje jasná pravidla pro usazení, kotvení i utěsnění.
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Co špatně provedená spára způsobí: Plíseň kolem rámu. Netěsnost pustí teplý vlhký vzduch do spáry, kde kondenzuje a živí plíseň. Studený vzduch a průvan. U parapetu a kolem rámu táhne, v místnosti je chladno. Tepelné mosty a ztráty tepla. Nekvalitní izolace spáry znehodnotí i jinak kvalitní okno. Vlhkostní skvrny. Voda zvenku pronikne do spáry a objeví se pod parapetem.
Právě proto nestačí koupit drahé okno. Bez správně provedené spáry přijdete o většinu jeho výhod.
Netěsnost pustí teplý vlhký vzduch do spáry, kde kondenzuje a živí plíseň. Tři vrstvy a pravidlo těsnějšího vnitřku
Správné utěsnění spáry má svou logiku a řídí se jedním principem. Zevnitř musí být spára těsnější než zvenku.
Podle
TZB-info se připojovací spára utěsňuje ve třech vrstvách. Z vnitřní strany parotěsnou páskou nebo fólií, uprostřed tepelnou izolací, nejčastěji montážní pěnou, a z vnější strany paropropustnou, ale vodotěsnou páskou. Vnitřní parotěsná vrstva brání tomu, aby teplý vlhký vzduch z místnosti pronikal do izolace ve spáře. Kdyby tam totiž vnikl, zkondenzuje, izolace navlhne a kolem rámu se objeví plíseň. Vnější vrstva naopak nesmí dovnitř pustit déšť, ale musí umožnit odpaření případné vlhkosti.
Zásadní omyl je spoléhat jen na montážní pěnu. Samotná pěna bez parotěsného uzávěru zevnitř nasákne vlhkost, ztratí izolační schopnost a je z ní zdroj plísně. Pěna má být navíc aplikovaná souvisle, bez mezer a dutin, jinak vzniká tepelný most. Právě kondenzace na chladných místech kolem oken souvisí i s rosením skel, o kterém a o správném větrání jsme psali v článku o tom,
proč se rosí okna a jak tomu zabránit správným větráním.
Modrý vrták není odolnější. Při vrtání do kovu ho ničí přebytečné teplo Nejčastější chyby při montáži oken
Chyb, kterých se při výměně oken dá dopustit, je celá řada. Většina z nich se dá odhalit, když víte, na co se dívat.
Okno jen na pěnu bez kotvení. Vlepení okna do otvoru pouze montážní pěnou bez mechanického ukotvení kotvami a šrouby je nepřípustné. Nevhodně vyplněná spára. Spára vyplněná nevhodným materiálem, třeba dřevem nebo pěnovým polystyrenem místo správné izolace. Omítka dotažená přímo k rámu. Znemožňuje oknu nezávisle pracovat s teplotními změnami a omítka pak praská. Nepropěněná celá spára. Mezery a dutiny v izolaci vytvoří tepelný most a studené místo. Špatná hloubka osazení. Okno umístěné v ostění bez ohledu na tloušťku zdi a zateplení zhoršuje tepelné poměry. Nerovné a nepřipravené ostění. Hrubé nerovnosti po vybourání starého okna je potřeba nejdřív zapravit a vyrovnat.
Jednotlivé chyby se přitom často kombinují a projeví se až po čase, kdy je reklamace složitější.
Tmavé plísňové skvrny na omítce kolem okenního rámu. Jak si kvalitní montáž pohlídat
I laik dokáže hodně ohlídat, když ví, co má od montáže čekat. Klíčové je nespěchat a domluvit se předem.
Proberte detaily montáže předem. S dodavatelem si ujasněte, jak bude spára utěsněná, ideálně na páskový systém se třemi vrstvami. Nenechte okna montovat na jeden den za každou cenu. Montážní pěna potřebuje čas na vytvrdnutí, než ji lze oříznout a spáru dokončit. Kvapná práce kvalitě neprospívá. Zkontrolujte kotvení a rovnost. Okno má být mechanicky ukotvené a vyrovnané vodováhou, ne jen zapěněné. Ověřte parotěsnou pásku zevnitř. Zeptejte se, čím je spára uzavřena z vnitřní strany, právě ta brání plísni. Zdokumentujte stav. Fotky před montáží i po ní se hodí při případné reklamaci.
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U výměny oken nerozhoduje jen kvalita samotného okna, ale hlavně montáž a provedení připojovací spáry mezi rámem a zdí. Chybně utěsněná spára je podle odborníků prakticky vždy příčinou plísně kolem rámu, vlhkých skvrn pod parapety a průvanu. Správně se spára utěsňuje ve třech vrstvách, zevnitř parotěsně, uprostřed izolací a zvenku paropropustně a vodotěsně, přičemž vnitřek má být těsnější než vnějšek.
Spoléhat jen na montážní pěnu je chyba, stejně jako okno neukotvit, dotáhnout omítku přímo k rámu nebo spáru celou nepropěnit. Pro montáž platí norma ČSN 74 6077. Kvalitní práci si pohlídáte tím, že detaily proberete s dodavatelem předem, nenecháte montáž odbýt za jeden den, zkontrolujete kotvení a parotěsné utěsnění zevnitř a stav zdokumentujete pro případnou reklamaci.
Zdroje fotografií : Mongarort2 / Wikimedia CC 4.0 Anso_de_plasta_fenestro_en_apartamento_en_kvartalo_Vidnij_(Tjumeno): Брусника / Wikimedia CC 2.0 plisen-kolem-okna: Alexander Davronov/Wikimedia, CC BY-SA 4.0