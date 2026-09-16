Kavárenský mrkváč: Jemný dort, který jednoduše připravíte doma. Zaslouží si šanci

Mrkvový dort je u nás jeden z těch moučníků, ke kterým se vracím hlavně o víkendu. Když má být na stole něco trochu slavnostnějšího, ale nechci kvůli tomu strávit půl dne v kuchyni. Tenhle korpus zůstává pěkně vláčný, pomáhá mu v tom olej, najemno strouhaná mrkev i rozinky, které se předem namočí do vody. Navrch přijde lehký krém ze a žervé zakysané smetany, dort díky němu nepůsobí těžce.
Na
mrkvovém dortu mám ráda tu zvláštní kombinaci. Na talíři vypadá skoro jako dort k oslavě, ale v podstatě je to pořád poctivé domácí pečení bez velké parády okolo. Nic se složitě nevrství, nestojí se u plotny s teploměrem v ruce. Důležité je pořádně vyšlehat vejce s cukrem, po přidání mouky těsto už zbytečně netrápit a nechat korpus v troubě dopéct.
Můj tip: Rozinky nenechte ve vodě jen symbolicky. Hodina jim prospěje. V hotovém dortu pak nejsou tuhé a do těsta se ztratí mnohem líp. Mrkev v moučníku není žádný rozmar
Mrkvový dort už se u nás dávno nebere jako nějaká cizokrajná zvláštnost. Zabydlel se mezi domácími recepty celkem pevně a důvod je prostý.
Mrkev dodá těstu šťavnatost, trochu přirozené sladkosti a taky barvu, která u řezu udělá dost. Dobře si rozumí s olejem, skořicí i muškátovým oříškem. Tahle kombinace drží korpus vláčný, takže se z něj nestane suchá buchta, kterou je nutné zapíjet čajem. Recept na chutný mrkvový dort s jemným krémem
Počet porcí: 10 až 12 kousků Ingredience pro přípravu
Těsto: 175 g cukru 175 ml oleje 3 ks vejce 150 g mrkve 100 g rozinek 1 lžička pomerančové kůry 175 g polohrubé mouky 1 lžička jedlé sody 1 lžička skořice 1 lžička muškátového oříšku
Krém: 100 g másla 200 g zakysané smetany 200 g žervé 100 g moučkového cukru Postup přípravy mrkvového dortu s krémem a rozinkami
1.
Vejce s cukrem dejte do větší mísy a vyšlehejte je do světlé pěny. Korpus pak bývá lehčí a v troubě se propeče rovnoměrněji.
2.
Mrkev nastrouhejte najemno, připravte si také pomerančovou kůru. Rozinky zalijte vodou a nechte je ideálně 1 hodinu nasáknout. Potom je sceďte, klidně je nechte chvilku okapat v sítku.
3. Do vyšlehaných vajec přidejte
olej, nastrouhanou mrkev, pomerančovou kůru, scezené rozinky a jedlou sodu. Promíchejte jen tolik, aby se všechno spojilo. Není potřeba z toho dělat dlouhé šlehání.
4. V jiné misce smíchejte
polohrubou mouku, skořici a muškátový oříšek. Suchou směs zapracujte do těsta postupně, po částech.
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5. Formu vymažte tukem a vysypte moukou. Nalijte do ní těsto, povrch zlehka srovnejte a pečte při
180 °C zhruba 40 minut. Ke konci pomůže klasická špejle; když vyjde suchá, korpus je upečený.
6. Upečený korpus nechte pár minut stát ve formě, teprve potom ho opatrně vyklopte. Musí úplně vychladnout. Na teplý dort krém nepatří, povolil by a začal by stékat.
7. Na krém vyšlehejte změklé
máslo s moučkovým cukrem do světlé hladké hmoty. Tady vzniká základ, který krému pomůže držet tvar.
8. Do máslového základu pak vmíchejte
zakysanou smetanu a žervé. Už jen zlehka, bez zbytečného přešlehání, aby krém zůstal jemný.
9. Vychladlý korpus potřete připraveným
krémem. Kdo chce, může povrch posypat nasekanými ořechy; k mrkvi i koření se hodí velmi dobře.
10. Dort dejte nejméně na
1 hodinu do chladu. Podávat se dá vychlazený nebo krátce po vytažení z lednice. Druhý den bývá chuť ještě usazenější. V chladu vydrží přibližně 2 až 3 dny. Foto: Cooky.cz, Mrkvový dort Rady Pro výraznější chuť můžete do těsta přisypat hrst nasekaných vlašských ořechů. Objevují se i v dalších prověřených verzích mrkvového dortu a s tímhle těstem fungují bez potíží. Pokud chcete sladkost trochu zjemnit, část cukru nahraďte menším množstvím javorového sirupu. Korpus pak dostane lehce karamelový tón. Pomerančovou kůru strouhejte najemno. Dlouhé proužky se v těstě nerozloží tak dobře a při krájení mohou zbytečně překážet. Na rodinnou oslavu dort někdy proříznu a část krému dám i doprostřed. Vypadá to slavnostněji, přitom práce navíc není nijak zásadní.
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Zdroj: Autorský text redakce
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