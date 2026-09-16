Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Mentální kouč Sabalenkové přežil ulici, bodné rány i střelbu. V třinácti neměl ani rodinu, dnes vydal knihu o tlaku

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když mu bylo jedenáct, otec zemřel po následcích motorkářské nehody. O dva roky později spal pod širým nebem v Tacomě.
Mentální kouč Sabalenkové přežil ulici, bodné rány i střelbu. V třinácti neměl ani rodinu, dnes vydal knihu o tlaku

Mentální kouč Sabalenkové přežil ulici, bodné rány i střelbu. V třinácti neměl ani rodinu, dnes vydal knihu o tlaku

Zdroj: Ocoudis/ Public Domain Dedication
Reklama
Další články z SportyŽivě
Slafkovský na golfu v Montrealu perlil jako rocková hvězda. Jednou větou odrovnal všechny novináře
Slafkovský na golfu v Montrealu perlil jako rocková hvězda. Jednou větou odrovnal všechny novináře
Mbappé nechal zmrazit peníze PSG a donutil klub vzít si úvěr. Teď mu soud nařídil zaplatit směšné odškodné
Mbappé nechal zmrazit peníze PSG a donutil klub vzít si úvěr. Teď mu soud nařídil zaplatit směšné odškodné

Pařížský odvolací soud přiznal PSG za zablokované účty necelých 60 tisíc eur, asi tisícinu toho, co klub...

Devět let starý klub z válečné Arménie narazí v Evropské lize na Spartu. Jejich mluvčí popsal, co to pro zemi znamená
Devět let starý klub z válečné Arménie narazí v Evropské lize na Spartu. Jejich mluvčí popsal, co to pro zemi znamená

Klub založený v roce 2017 se stal prvním arménským účastníkem ligové fáze Evropské ligy. Ve středu 17. září...

Volejbalisté zaskočili Italy v Modeně a vyhráli set. Pak domácí vytáhli esa a ukázali, proč jsou mistři světa
Volejbalisté zaskočili Italy v Modeně a vyhráli set. Pak domácí vytáhli esa a ukázali, proč jsou mistři světa

V úterý večer v modenské hale Palapanini předvedli čeští volejbalisté nejlepší set turnaje, a pak narazili...

Anglie potrestala sudího do 24 hodin a omluvila se United. V Česku by se o chybě nikdo nedozvěděl
Anglie potrestala sudího do 24 hodin a omluvila se United. V Česku by se o chybě nikdo nedozvěděl

Anglická liga po skandálním derby odstavila tým VAR a omluvila se klubu. Česká komise rozhodčích mezitím...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.