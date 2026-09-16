Dva odsvěcené kostely, jeden obrovský javor a žádný signál. Petra Janů ukázala, kde nachází klid po smrti manžela

Když Petra Janů přijede z Prahy na svou chalupu na Jindřichohradecku, trvá jí podle vlastních slov dvě až tři hodiny, než se úplně zklidní. VIP život zaznamenal, že pak přestane vnímat město, práci i telefon, ostatně ten tu většinou stejně nefunguje.
Zůstane les, pes Bobík, bylinky u domu a sedm set let starý javor, na který se dívá z okna. Je to místo, které se svým manželem Michalem Zelenkou budovala desítky let. On tu zanechal stopu v každém detailu. A ona tu zůstala, i když on v prosinci 2011 odešel. Dva kostely, které přestaly být kostely
Příběh chalupy sahá do 18. století. Podle databáze
Zničené kostely koupilo jindřichohradecké panství v listopadu 1789 společně dva zrušené sakrální objekty, poutní kostel sv. Markéty a kostel sv. Anny. Oba postupně ztratily církevní funkci, přešly pod státní lesy a obývali je lesní dělníci. Když se k nim Janů se Zelenkou dostali, šlo o zdevastované stavby. Zajímavé je, že ve starších rozhovorech zpěvačka mluvila o „bývalé kapli pod poutním kostelem sv. Markéty“. V novějších už přibyl další rozměr. V pořadu Vítejte! na Lifee.cz se Janů rozpovídala o dvou kostelech. Oltář, velín a místnost Les a lov
Nejzajímavějším místem víkendového bydlení Janů je ložnice, která se nachází v prostoru, kde kdysi stával oltář. Pro zpěvačku to není kuriozita, ale součást atmosféry místa, které podle ní člověka rychle zpomalí. Říká, že jí odborník na energie popsal prostor jako „silně promodlený“. Interiér nese stopy po Michalu Zelenkovi doslova na každém kroku. U kuchyně je takzvaný „velín“, místo, odkud Zelenka organizoval chod chalupy.
Zdroj fotografie: Nextfoto
V jedné z místností, pojmenované Les a lov, visí na zdi štika, kterou sám chytil. Na stěnách jsou jeho obrazy. Janů v rozhovorech
přiznává, že s ním při práci kolem domu stále vnitřně diskutuje. Jako s člověkem, jehož rozhodnutí formovala každý kout a se kterým strávila desítky let společného života. Rekonstrukce byla zásadní: zavedení sítí, přístavba celého patra, přechod na celoroční bydlení, hostinské pokoje. Dnes už nejde o chalupu v tradičním smyslu. Janů sem podle CNN Prima NEWS jezdí natrvalo a do Prahy se vrací hlavně za prací. Rybník jménem Michal
Michal Zelenka, hudební producent a manažer s velkým vlivem v české hudební i rozhlasové branži, zemřel 16. prosince 2011. Letos v prosinci to bude čtrnáct let. Janů opakovaně popisuje, že
po jeho smrti byla zhruba rok „naprosto k ničemu“. Opustila velký pražský byt o rozloze kolem 150 metrů čtverečních, většinu vybavení darovala přes sdružení Protěž na charitu pro seniory a přestěhovala se do menšího bytu. Začala znovu. Jinak.
Nejhmatavějším důkazem toho „jinak“ je rybník. Projekt vodní nádrže o rozloze jednoho hektaru připravili se Zelenkou ještě společně. Po jeho smrti plán usnul.
Janů ho po letech vytáhla, spojila se s potřebnými lidmi a stavbu dotáhla v době, kdy se v Česku víc mluvilo o zadržování vody v krajině. Pojmenovala ho Michal. Je to funkční vodní nádrž i památník zároveň, a důkaz, že truchlení se u ní přetavilo v praktickou samostatnost, ne v rezignaci.
VIDEO Sedm set let starý javor a nulový signál
Před chalupou roste mohutný javor, který Janů popisuje jako zhruba sedm set let starý a chráněný. V rozhovoru pro časopis Naše příroda říkala, že ji pouhý pohled na něj zklidní. Občas ho prý objímá. Strom je konstantou místa, byl tu dávno před ní a bude tu dávno po ní. Druhou konstantou je ticho. A to doslova vynucené.
Mobilní signál na chalupě prakticky neexistuje. Nejde o romantickou stylizaci: Janů v roce 2023 pro Blesk popsala situace, kdy nešlo zavolat ani na tísňovou linku. Operátor O2 tehdy reagoval, že bez finanční spoluúčasti nemůže nabídnout snadné řešení. Zpěvačka to vyřešila pevnou linkou.
Na otázku, jestli je na chalupě šťastná, Janů neodpovídá velkými slovy. Říká, že jí je tam „krásně“ a „dobře“. Vaří pro přátele, pěstuje bylinky, chodí do lesa. Do Prahy jezdí za koncerty a pracovními povinnostmi, ale
těžiště jejího života se přesunulo sem, na samotu u lesa, kde nefunguje mobil, kde v ložnici býval oltář a kde rybník nese jméno člověka, který tohle všechno vymyslel. Čtrnáct let po Zelenkově smrti je chalupa víc než nemovitost. Je to místo, kde jeho sny dostaly hmatatelnou podobu, a kde Petra Janů nepotřebuje signál, aby věděla, co je důležité.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Daniela Linhartová