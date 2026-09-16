Nádherná dcera Veroniky Freimanové se o víkendu vdala: Tereze to neskutečně slušelo a jejího manžela dobře znáte

Dcera Veroniky Freimanové se o víkendu tajně vdala. Půvabná bývalá modelka si vzala Petra Skopce a na svatbě nechyběli ani její slavní rodiče. Zjistěte, jak dnes krásná Tereza vypadá a co má za sebou.
Tereza Brabcová, dcera Veroniky Freimanové a režiséra Jaroslava Brabce, má za sebou velký životní okamžik. Jak jsme v redakci In-Lifestyle zaregistrovali, o víkendu se v naprostém utajení provdala za svého dlouholetého partnera Petra Skopce. Svatba se uskutečnila v pražském Hartigovském paláci na Malé Straně a mezi zhruba stovkou hostů nechyběli ani slavní rodiče nevěsty. Tereza tak po letech vstoupila do manželství a po boku své nové rodiny začíná další kapitolu.
Tereza řekla ano Petru Skopcovi
Tereza Brabcová si za manžela vzala Petra Skopce, se kterým tvořila pár několik let. Obřad se podle deníku
Super konal až v odpoledních hodinách a snoubenci si svá „ano“ řekli přibližně kolem čtvrté hodiny. Nevěsta dorazila v bílých krajkových šatech bez ramínek a se závojem, ženich zvolil černé kalhoty, bílou košili, bílé sako a černého motýlka. Svatby se účastnila také Terezina osmiletá dcera Ella, kterou má z předchozího vztahu s Markem Šíšou.
Mezi hosty přitom nechyběly ani tváře, které by na jedné svatbě možná čekal málokdo. Dorazila například Olga Menzelová se svým partnerem Miroslavem Bártou a synem Albertem. Právě Menzelová má s Tereziným otcem Jaroslavem Brabcem dceru Annu, což kdysi znamenalo pro rodinu velmi komplikovanou situaci. Časem se ale vztahy zřejmě uklidnily a Veroniku Freimanovou na svatbu doprovodil manžel Vladimír Bouček, kterého si vzala pět let po rozvodu s Brabcem. Mezi dalšími hosty byli například Janek Bartoška, Rola Brzobohatá nebo modelka Michaela Štoudková.
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V minulosti byla Tereza spojována s několika známými muži. Pozornost médií vzbudil například její vztah se zpěvákem Sámerem Issou, který před ní chodil s Agátou Hanychovou. Později tvořila pár s podnikatelem Markem Šíšou, s nímž má dceru Ellu. Zajímavostí je, že i její současný manžel Petr Skopec měl v minulosti známou partnerku, chodil s modelkou Hanou Svobodovou, bývalou přítelkyní Leoše Mareše.
Krásu zdědila po slavné mamince
Tereza Brabcová rozhodně nezapře svou maminku. Půvabná blondýnka s výraznou tváří a dlouhými vlasy na sebe upozorňovala už v mládí a nějaký čas se živila také jako modelka. Přestože měla herectví doslova v rodině, touto cestou se nakonec nevydala. Jako malá si sice zahrála po boku své maminky ve filmu Krvavý román, který režíroval její otec, později se ale rozhodla pro jiný obor.
„Myslím, že by v tom nebyly šťastné. To, co bylo celé dětství krok od nich, je nijak neoslnilo,“ popsala Freimanová pro Novinky, jak ani jedna z jejích dcer netíhla ke světu herectví nebo režie. Fotografie: NextFoto, Tereza Brabcová na premiéře muzikálu Lotrando a Zubejda
Tereza má za sebou období, kdy byla častým tématem společenských rubrik a patřila k výrazným tvářím tehdejší pražské společenské scény. Postupně ale svůj život zklidnila. Po narození dcery Elly se její pozornost přesunula především k rodině a práci. V minulosti se věnovala například práci v lifestylovém časopisu a spolupracovala také s finalistkami soutěží krásy. Dnes se podle aktuálních informací Tereza věnuje podnikání a pracuje jako manažerka. Nyní tak k roli maminky a podnikatelky přibyla také role manželky.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Dcera Veroniky Freimanové se o víkendu vdala: Na svatbu dorazil i Bartoška a Menzelová byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.