Devět let starý klub z válečné Arménie narazí v Evropské lize na Spartu. Jejich mluvčí popsal, co to pro zemi znamená

Gevorg Ghazarjan sedí před kamerou Nova Sport a mluví o plném stadionu. Ne o taktice, ne o sestavě, ale o tom, co by to pro jeho zemi znamenalo, kdyby se dvacet tisíc lidí sešlo na jednom místě kvůli radosti, ne kvůli smutku. Ghazarjan je mluvčí FC Ararat-Armenia, klubu, který existuje devět let. Sám byl dobrovolníkem na frontě v konfliktu s Ázerbájdžánem. Říká, že po takové zkušenosti nelze čekat, že se lidé hned vrátí k fotbalu jako k běžné zábavě. A přesto právě fotbal má podle něj sílu Armény znovu spojit.
Devět let od nuly k Evropské lize
Ararat-Armenia vznikl v roce 2017 jako Avan-Academy, projekt napojený na skupinu Tašir, konglomerát rodiny Karapetjanových. V oficiálních dokumentech skupiny Tashir Capital figuruje klub jako entita se 77% podílem. Zázemí velkého sponzora umožnilo rychlý sportovní vzestup: arménský titul, mezinárodní kádr, postupné sbírání zkušeností v evropských předkolech.
Do ligové fáze Evropské ligy 2026/27 se Ararat-Armenia probojoval přes kvalifikační play-off s rumunskou Universitateou Craiova, jedna výhra, jedna remíza, celkové skóre 2:1. Stačilo to k historickému milníku. Žádný arménský klub nikdy předtím nehrál ligovou fázi Evropské ligy.
Důležitá nuance: Ararat-Armenia není první arménský celek v hlavní fázi evropské soutěže vůbec. Alašchert hrál skupinu Conference League v sezoně 2021/22, Pjunik o rok později, Noah se dostal do ligové fáze i play-off Conference League v posledních dvou ročnících. Ararat-Armenia ale posunul laťku o stupeň výš v hierarchii soutěží UEFA.
Země, kde téměř každý někoho ztratil
Ghazarjan v rozhovoru pro TN.cz mluví o dvou válkách, kterými Arménie prošla od získání nezávislosti. Míří tím na arménsko-ázerbájdžánský konflikt o Náhorní Karabach; poslední eskalace je stále čerstvá a její následky formují každodenní život. Ztráty, váleční zajatci, pomalý návrat k normálu. „Téměř každý někoho ztratil,“ říká. A dodává, že evropské poháry ukazují, že „dobré věci nás dokážou spojovat“.
Plný stadion v Jerevanu by podle něj byl vítězstvím pro celý národ, i kdyby klub sportovně neuspěl. V Arménii se účast v Evropské lize nevnímá jen klubově, je to veřejná reprezentace celé země. Ghazarjan popisuje, jak při evropských zápasech fandí Araratu i příznivci jiných arménských klubů. Fotbal tu na chvíli přestává být rivalitou a stává se společným projektem.
České ministerstvo zahraničí přitom i v září 2026 dál varuje před cestami k arménsko-ázerbájdžánské hranici. Samotný Jerevan ale bezpečnostní riziko nepředstavuje.
Sparta zná cestu do Jerevanu
Pro české fanoušky nejde o první setkání s Ararat-Armenia. V minulé sezoně se oba celky potkaly ve 3. předkole Konferenční ligy 2025/26. Sparta vyhrála doma 4:1 a zvítězila i v Jerevanu 2:1. Celkové skóre 6:2 jasně ve prospěch Letenských.
Teď je situace jiná. Nejde o dvojzápas předkola, ale o jeden duel 1. kola ligové fáze Evropské ligy 2026/27. Výkop na Republikánském stadionu Vazgena Sargsiana je naplánován na středu 17. září v 18:45. Přenos zajišťuje v Česku TV Nova a Sport 1, Oneplay má slot zařazený od 18:40.
Ararat-Armenia ví, že Sparta je papírově silnější. Ghazarjan to nepopírá. Zároveň ale říká, že proti klubům ze zemí kolem evropské dvacítky v koeficientu UEFA se Arméni umí měřit. Organizačně přiznává limity: v klubu s 51 až 200 zaměstnanci řeší každý tři až šest agend současně. Na evropský standard to podle jeho vlastních slov „ani zdaleka nestačí“. Sportovně ale ambice nechybí.
Co může Ararat-Armenia změnit
Arménie je v žebříčku UEFA country ranking 2026 na 33. místě s 15,062 body. Dvacáté Chorvatsko má 28,156. Rozdíl třinácti bodů zní abstraktně, ale v praxi to znamená, že bez několika sezon, v nichž by více arménských klubů pravidelně sbíralo výhry a postupy, se mezera nezavře. Při čtyřech účastnících z asociace by Arménie potřebovala zhruba 52 „surových“ bodů napříč pěti sezonami, za předpokladu, že konkurence stojí na místě. Nestojí.
Přesto každý zápas Araratu v ligové fázi přináší koeficientové body, televizní viditelnost a důkaz, že arménský fotbal roste. Ghazarjan odmítl komentovat, na co klub použije příjmy z Evropské ligy. Ale samotný fakt, že se o nich dá mluvit, je pro devítiletý klub z válkou poznamenané země posun, který přesahuje sport.
Víc než jeden zápas
Pro Spartu je středa v Jerevanu jedním z osmi duelů ligové fáze. Pro Ararat-Armenia je to příležitost ukázat, že loňská porážka 2:6 v součtu nebyla konečný verdikt. A pro arménské fanoušky? Ghazarjan to shrnul jednou větou: plný stadion by byl vítězstvím, ať už dopadne skóre jakkoli.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle