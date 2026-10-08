Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Na dně Středozemního moře našli vrak s luxusním nádobím, které si objednával i Cicero

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Archeologové u tureckého pobřeží vyzvedli z vraku antické lodi přes 6500 kusů dokonale zachovalého keramického nádobí. Náklad určený pro zámožné Římany přežil dva tisíce let díky důmyslnému balení do dřevěných beden s jílem.
Na dně Středozemního moře našli vrak s luxusním nádobím, které si objednával i Cicero

Na dně Středozemního moře našli vrak s luxusním nádobím, které si objednával i Cicero

Zdroj: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 15:00

Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
HOSPODSKÝ KVÍZ: 10 otázek, které musíte zkusit. Kolik bodů dnes dokážete ulovit?
HOSPODSKÝ KVÍZ: 10 otázek, které musíte zkusit. Kolik bodů dnes dokážete ulovit?
Bez vysoké a 85 000 Kč/měsíc na ruku. V těchto profesích zoufale chybí pracovníci
Bez vysoké a 85 000 Kč/měsíc na ruku. V těchto profesích zoufale chybí pracovníci

Vysokoškolský diplom dnes rozhodně není jedinou cestou k slušnému výdělku. Technické obory v Česku čelí...

Tyto nevkusné skleničky na kávu dominovaly socialistickým kuchyním. Soudruzi z NDR ale chybu neudělali
Tyto nevkusné skleničky na kávu dominovaly socialistickým kuchyním. Soudruzi z NDR ale chybu neudělali

Tyhle ikonické skleničky na kávu dodnes trůní v leckterém obývacím pokoji ve vitrínce. Jinému se postupně...

Vypadá jako dřevo, ale vlastnosti má lepší. Česko dobývá levný typ podlah, který si položíte sami bez bourání
Vypadá jako dřevo, ale vlastnosti má lepší. Česko dobývá levný typ podlah, který si položíte sami bez bourání

Dvacet metrů čtverečních staré podlahy, žádný prach, žádné lepidlo a večer už se po nové podlaze chodí v...

Na Česko se řítí chladný proud vzduchu. Z této lednice se už letos nevyhrabeme
Na Česko se řítí chladný proud vzduchu. Z této lednice se už letos nevyhrabeme

Počasí nás pěkně napíná. Slibované ochlazení má lehké zpoždění, mělo by však být o to výraznější. Propad...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.