Na dně Středozemního moře našli vrak s luxusním nádobím, které si objednával i Cicero

Turecký ministr kultury a turismu Mehmet Nuri Ersoy oznámil objev tisíců artefaktů z vraku obchodní lodi, která se potopila v 1. století před naším letopočtem. „Vynášíme na světlo 2100 let staré soupravy stolního nádobí z hlubin Středozemního moře,“ uvedl ministr s tím, že od zahájení podvodních vykopávek v roce 2025 tým vytáhl celkem 6511 neporušených kusů luxusní keramiky.
Vrak leží v hloubce 55 metrů u pobřeží Adrasanu v provincii Antalya. Loď ale původně vyplula z antického města Rhosus, dnešní Hatay, vzdáleného přibližně 300 námořních mil. Výzkumníci se domnívají, že plavidlo mířilo směrem k Římu, když ho zastihla bouře a po nárazu na mělčinu se potopilo.
Nádobí pro bohaté Římany balili do jílu
Archeologové z vraku vyzvedly 122 různých tvarů a velikostí talířů, misek na polévku, podnosů i speciálních talířů určených výhradně na podávání ryb. Všechny kusy zůstaly v mimořádně dobrém stavu díky preciznímu způsobu balení – keramiku ukládali do dřevěných beden a mezi jednotlivé kusy vkládali vrstvu jílu, která měla zabránit rozbití během plavby.
Když loď klesla ke dnu, právě toto ochranné balení uchránilo většinu nákladu před vážným poškozením. „Díky jílu vloženému mezi jednotlivé kusy při balení do beden se k nám tyto artefakty dostaly neporušené a přenášejí anatolskou mistrovství ve výrobě a obchodní minulost Středozemí až do současnosti,“ dodal Ersoy.
Vzhledem k hloubce museli vědci při práci na mořském dně využívat pokročilé podvodní robotické systémy.
Cicero si objednával nádobí z Rhosu
Mezi nálezem figurují také keramické nádoby z několika egejských ostrovů, což naznačuje, že loď vezla zboží z více výrobních center najednou. Římské historické prameny dokládají, že keramika z Rhosu se těšila dobré pověsti mezi movitými zákazníky.
Význam objevu podtrhuje zajímavá souvislost s jednou z nejslavnějších postav antického Říma. Státník a řečník Marcus Tullius Cicero psal v roce 50 před naším letopočtem svému příteli Attikovi dopis, ve kterém zmiňoval objednávku keramických nádob právě z Rhosu. Tato zmínka potvrzuje, že stolní nádobí z této oblasti bylo mezi bohatými Římany vysoce ceněné.
Nalezené mince vyražené v antickém městě Antiochie pomohly výzkumníkům přesně datovat poslední plavbu lodi do 1. století před naším letopočtem.
Unikátní pohled na stravování elit
Nález poskytuje vzácný vhled do způsobu stolování bohatých obyvatel římského světa. Vysoce žádané luxusní zboží putovalo po celém Středozemním moři a uspokojovalo poptávku movité klientely po prestižních předmětech denní potřeby.
Podvodní vykopávky u tureckého pobřeží pokračují a archeologové očekávají další objevy, které pomohou lépe pochopit obchodní sítě a životní styl antického světa.
Zdroje článku: turkiyetoday.com, english.news.cn, dailymail.com, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová