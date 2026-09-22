Myčka má 1 skrytý program, kdo ho najde, ušetří na každém mytí

Skoro každá myčka umí jeden trik, jak při každém mytí srazit spotřebu vody i elektřiny. Schovaný je vlastně jen tím, že běží mnohem déle než ostatní programy, a tak ho spousta domácností nikdy nezapne. Kdo mu dá šanci, pozná rozdíl hlavně na ročním vyúčtování.
Nejdelší program je zároveň ten nejúspornější
Ten přehlížený program se skoro vždy jmenuje Eco. Na displeji nevypadá nijak výkonně a jeho slabina bije do očí hned, protože doběhne klidně za tři až čtyři hodiny. Kvůli té délce po něm málokdo sáhne.
Nejdelší program myčky bývá zároveň ten nejúspornější, protože vodu jen pomalu udržuje na nižší teplotě. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Přitom právě podle něj výrobci počítají spotřebu, kterou uvádějí na energetickém štítku. Číslo, které vás na štítku přesvědčilo ke koupi, tedy platí jen tehdy, když myčku pouštíte na Eco. Přepnete-li na jiný program, reálná spotřeba obvykle vyskočí nad tabulkovou hodnotu.
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Klíč leží v ohřevu vody. Právě zahřátí vody spolyká v myčce zdaleka nejvíc proudu, samotné otáčení ramen a délka cyklu jsou proti tomu zanedbatelné. Eco proto vodu nehřeje tolik, drží se níž, u většiny myček někde mezi 40 a 50 °C, a chybějící razanci nahradí časem. Mycí prostředek má delší dobu na to, aby nečistoty rozpustil, takže nádobí vyjede pořád čisté. „Rozdíl poznáte spíš na účtu za elektřinu než na talířích,” uvedl pro server Kupi.cz servisní technik Emil Drobný.
Proč krátké programy nešetří, i když to tak vypadá
Když se řekne úspora, spousta lidí sáhne po nejkratším programu. Působí to logicky, kratší čas přece znamená míň spotřeby. U myčky to ale neplatí.
Rychlý cyklus nemá čas na pomalé rozpouštění, a tak sází na sílu. Napustí víc vody a vyžene ji na vyšší teplotu. Ohřát vodu prudce a rychle je energeticky náročnější než ji pomalu udržovat na nižší teplotě. Krátký program tak sice skončí dřív, ale na účtu se často prodraží víc než pomalé Eco.
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Modernější myčky mívají navíc bleskové cykly, jejichž spotřeba elektřiny klesne i pod Eco. Daň za tu rychlost ale platíte v litrech, takové programy protočí podstatně víc vody.
Kolik to udělá na účtu za rok
Rozdíl mezi jedním mytím na Eco a na běžném programu nevypadá dramaticky. Rozpočítaný na celý rok pravidelného provozu se ale dostává do řádu stovek korun, a to na elektřině i na vodě zároveň.
Půjde o tichou úsporu, která naskakuje s každým spuštěním. U domácnosti, která myčku pouští denně, se pár korun za cyklus během roku promění v citelnou položku. Účet o polovinu neklesne, ušetřené koruny se ale nasčítají.
Přečtěte si také: Tahle 1 zapomenutá omáčka bývala hitem sobotních obědů. Dnes ji uvaříte za pár korun a talíře jsou prázdné jako první Na které nádobí Eco stačí a kde má limity
Eco program je stavěný na běžný provoz. Talíře, hrnky, sklenice a příbory z jednoho dne umyje spolehlivě a právě tady dává největší smysl.
Jinak je to u mastných hrnců, zapečených pekáčů a nádobí se zaschlými zbytky. Eco totiž nemá takovou výkonovou rezervu jako intenzivní programy, takže na hrubou špínu se nehodí. Nasaďte radši silnější cyklus, nebo nejhorší nečistoty setřete ještě před vložením. Úsporu srazí i přeplněná a špatně naskládaná myčka, protože si často sama dolije vodu.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Situace Doporučení nebo dopad Běžné nádobí z jednoho dne (talíře, hrnky, sklenice, příbory) Eco program ho umyje spolehlivě Mastné hrnce, zapečené pekáče, nádobí se zaschlými zbytky Nasadit silnější cyklus, nebo hrubé nečistoty setřít předem Přeplněná a špatně naskládaná myčka Úspora mizí, spotřebič si sám dolije vodu nebo protáhne cyklus Přečtěte si také: Klasické svačiny letos nefrčí. Češky objevily korejskou pochoutku, po které zmizí chuť na sladké
Vyplatí se taky zkontrolovat, kolik vody vaše myčka na Eco reálně protočí. U části modelů totiž úsporný režim šetří hlavně elektřinu a vody spotřebuje o něco víc než kratší programy.
Háček, na který se u Eco zapomíná
Nižší teploty mají jednu nevýhodu. Tuky se v chladnější vodě rozpouštějí hůř a postupně se usazují uvnitř myčky, na filtru i v ramenech. Když jedete pořád jen na Eco, špína se v přístroji nenápadně hromadí.
Pomůže jednoduchá věc. Zhruba jednou za čas nechte myčku projet nejteplejším cyklem, ideálně prázdnou nebo s čisticím přípravkem. Odborníci na servis radí takový horký běh se šetrným Eco pravidelně prokládat, aby se nánosy nestačily usadit.
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K tomu patří pravidelné čištění, u často používané myčky zhruba jednou za měsíc:
vyčistěte filtr, zkontrolujte ostřikovací ramena, projeďte myčku na nejvyšší teplotu.
Pár minut práce udrží úsporný režim výkonný a nádobí opravdu čisté.
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Zdroje: https://setrimenergii.innogy.cz/vareni-a-myti/mycka, https://ceskykutil.cz/clanek-310121-spravne-pouzivat-mycku-nadobi, https://energozrouti.cz/clanek/nejlepsi-program-na-mycce, https://www.bosch-home.com/cz/novinky/proces-myti-nadobi/ekologicky-rezim, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/energeticky-stitek-eco-programy/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/42993-eco-program-na-mycce