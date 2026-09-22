Ani rohlík, ani chleba. Odborníci prozradili, které pečivo je nejlepší, a většina Čechů to neví

Ráno u pultu s pečivem řeší skoro každý stejnou otázku. Rohlík, nebo krajíc chleba? Výživoví odborníci ale tvrdí, že takhle položená otázka míří vedle. Zdravější a déle sytí vás totiž něco úplně jiného než tvar pečiva. A většina Čechů přitom denně volí to méně vhodné.
Rohlík, nebo chleba? Odborníci řeší úplně jinou otázku
K rohlíku sáhne ráno většina lidí skoro automaticky. Je nadýchaný a hned namazaný. Chleba si spojujeme spíš s pořádnou svačinou, po které se člověk opravdu nají.
O tom, jak je pečivo výživné, rozhoduje hlavně použitá mouka a obsah vlákniny. Klasický bílý rohlík a obyčejný konzumní chleba jsou si nutričně dost blízké, protože oba stojí hlavně na sacharidech z jemně mleté pšeničné mouky.
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„Klasický bílý rohlík sám o sobě není nezdravý,” uvedla pro server Kupi.cz výživová poradkyně Anna Doležalová. Háček je podle ní jinde. V bílém pečivu převažují rychlé cukry a vlákniny je v něm poskrovnu, takže sytost dlouho nevydrží.
Proč celozrnná mouka mění všechno
Bílá mouka vzniká pomletím jen vnitřního jádra zrna. To je plné škrobu, ale živin v něm mnoho nezbývá. Celozrnná mouka se mele z celého zrna i s obalovými vrstvami a klíčkem, a právě ty nesou většinu vlákniny, vitaminů řady B i minerálů.
Vláknina navíc trávení přirozeně zpomaluje, drží hladinu krevního cukru vyrovnanější a zahání hlad na delší dobu. U jemného bílého pečiva se glykemická odezva drží vysoko. Krevní cukr po něm vyskočí a zrovna tak rychle spadne, takže se brzy ozve chuť na další jídlo, často na sladké.
Přečtěte si také: Tahle 1 věc nad sporákem je podle bytových architektů přežitek. Má ji 9 z 10 Čechů a kazí dojem z celé kuchyně Vítězem je celozrnný žitný chléb z kvásku
Když se odborníků zeptáte na nejlepší pečivo, odpověď bývá jednotná: celozrnný chléb, ideálně z žitné mouky, a nejlépe kynutý na kvásku. Žito je výživově bohaté a jeho vláknina prospívá střevům, pomáhá při zácpě a snižuje hladinu cholesterolu.
Kvásek přidává další výhody. Dlouhé zrání těsta naruší část cukrů už před pečením, takže upečený bochník zatěžuje tělo pomaleji, snáz se tráví a déle vydrží bez plísně. Kdo jí celozrnné obiloviny pravidelně, má podle Harvard School of Public Health nižší riziko cukrovky 2. typu i onemocnění srdce.
Rozdíly shrnuje přehledná tabulka:
Parametr Bílé pečivo (rohlík, konzumní chleba) Celozrnné pečivo (nejlépe žitné z kvásku) Použitá mouka pšeničná mouka jen z jádra zrna celozrnná mouka i s obalem a klíčkem Vláknina málo vysoký obsah Glykemický index vysoký nižší Jak dlouho zasytí jen krátce na delší dobu Rozhoduje i to, co si na krajíc dáte Přečtěte si také: Tahle 1 zapomenutá omáčka bývala hitem sobotních obědů. Dnes ji uvaříte za pár korun a talíře jsou prázdné jako první
Ani nejlepší chléb sám o sobě vyváženou snídani nezaručí. Roli hraje i obloha a celkové množství. Skýva žitného chleba s čerstvým sýrem, vajíčkem a hrstí zeleniny udělá ze snídaně vydatné jídlo. Dva rohlíky s mastným salámem naopak dodají hlavně tuk a rychle stravitelné kalorie.
Krajíc kvalitního chleba s vajíčkem a hrstí zeleniny promění snídani ve vydatné jídlo. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Vyřazovat pečivo z jídelníčku úplně ale nemá smysl. Je to důležitý zdroj energie a přísné zákazy stejně většinou skončí tím, že si ho člověk pak dopřeje víc. Chytřejší je vybírat kvalitní druh a hlídat, kolik ho sníte.
Jak poznat opravdu kvalitní pečivo
Právě u výběru dělá spousta lidí chybu. Tmavá barva sama o sobě neznamená, že je pečivo celozrnné. Chleba může být tmavý jen díky přidané melase nebo praženému sladu. Zmást umí i označení vícezrnný, které znamená jen více druhů mouky a celozrnnou obsahovat nemusí.
Jistotu dává jediné slovo na etiketě. Aby mohlo být pečivo označené jako celozrnné, musí mít alespoň 80 procent celozrnné mouky. Opravdu kvalitní žitný chléb je navíc ze stoprocentně žitné celozrnné mouky, kynutý na kvásku a bez dobarvovacích přísad.
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Že Češi po takovém pečivu sahají málokdy, má svůj důvod. Žitný chléb má kvůli odlišnému lepku tužší strukturu, a tak většina lidí volí měkčí pšeničné pečivo. Kdo si ale na výraznější chuť celozrnného žita zvykne, udělá pro své tělo mnohem víc.
Zdroje: https://www.denik.cz/gastronomie/zitny-chleb.html, https://www.nestarneme.cz/je-zdravejsi-chleba-nebo-rohlik/, https://www.vlasta.cz/zdravi/hubnuti-dieta-celozrnny-chleb-sacharidy/, https://www.ireceptar.cz/zdravi/kvaskovy-nebo-celozrnny-chleba/, https://zena.aktualne.cz/zdravi/ktere-pecivo-je-nejzdravejsi-a-jak-ho-poznat-radi-petr-havli/r~i:article:789608/, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/chleba-nebo-rohlik-k-snidani-zitny-celozrnny-vlaknina