Kdo smaží míchaná vajíčka na oleji, dělá chybu. Šéfkuchaři používají 1 surovinu a pak jsou nadýchaná jako v hotelu

Míchaná vejce zvládne skoro každý. Přesto většina lidí skončí u suché a tuhé hmoty, která se ani nepřibližuje tomu, co vám naservírují ke snídani v dobrém hotelu. Přitom nejde o drahé vybavení ani o roky praxe. Stačí jedna změna hned na začátku a pár návyků, které profíci dělají úplně automaticky.
Proč olej vaše vajíčka kazí
Olej je první věc, po které většina z nás sáhne. Je po ruce, tak snadno se nepřipálí a člověk si řekne, že na vajíčka bude stejně jedno, na čem se usmaží. Právě tady ale vzniká chyba, kvůli které bývá vaječina mastná a mdlá.
Olej snáší vysokou teplotu, takže se pánev snadno přehřeje. Na přehřáté pánvi bílek i žloutek ztuhnou během okamžiku, vlhkost se z nich vypaří a na talíři vám zůstane tuhá guma. K tomu vajíčkům nepředá žádnou chuť, jen je obalí tenkým mastným filmem.
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Tou jednou surovinou, která všechno mění, je obyčejné máslo. Profesionální kuchaři ho na míchaná vejce používají téměř bez výjimky a olej nechávají na jiná jídla. Máslo se rozpouští při nižší teplotě, takže pánev tolik nepřeženete, a vejcím navíc dodá jemnou, plnou chuť.
Musíte ho ale ohlídat. Nechte ho na mírně nahřáté pánvi zvolna rozpustit a počkejte, až z něj vyprchá voda a lehce zezlátne. Jakmile začne hnědnout a kouřit, je pozdě a vejce by chutnala hořce. Jistotou je i ghí neboli přepuštěné máslo. Snese vyšší teplotu, tak rychle se nepřipálí a chutná jemněji.
Rozdíly mezi tuky, na kterých můžete vejce připravit, shrnuje následující tabulka:
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Tuk Chování na pánvi Chuť vajec Na co si dát pozor Olej Snáší vysokou teplotu, pánev se snadno přehřeje Žádnou nepředá, jen mastný film Vejce se vysuší a zgumovatí Máslo Rozpouští se při nižší teplotě, pánev tolik nepřeženete Dodá jemnou, plnou chuť Musíte ohlídat, ať se nepřipálí a nezhořkne Ghí (přepuštěné máslo) Snese vyšší teplotu, tak rychle se nepřipálí Chutná jemněji Spolehlivá jistota proti připálení Nadýchaná vejce dělá vzduch ze šlehání
Tady se skrývá skutečné tajemství hotelové snídaně. Než vejce vlijete na pánev, rozšlehejte je v misce metličkou zhruba půl minuty až minutu, aby se do nich dostal vzduch. Ten je totiž nadýchne víc než cokoliv jiného.
Vejce rozšlehaná metličkou těsně před smažením naberou vzduch a na pánvi pak zůstanou nadýchaná. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Šlehejte je ale až těsně před smažením. Když směs chvíli postojí, vzduch z ní unikne a výsledek bude plochý. Roli hraje i velikost pánve. Malá porce se na zbytečně velké pánvi rychle připeče, zatímco větší dávka na malé pánvičce zůstane místy studená a jinde přepečená. Vyberte proto pánev úměrnou počtu vajec.
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Nejčastější prohřešek domácích kuchařů je netrpělivost u sporáku. Míchaná vejce chtějí mírný plamen a klid. Postupujte pomalu a hmotu jen jemně shrnujte stěrkou směrem doprostřed pánve, ať máte celou dobu kontrolu.
Rozhodující je závěr. Pánev odstavte z plotny ještě dřív, než budou vejce vypadat hotová, tedy ve chvíli, kdy jsou pořád vlhká a lehce lesklá. Rozpálená pánev je pak sama dovede do konce ještě během té chvilky, než nachystáte talíře. Pokud počkáte, až budou hotová přímo na plotně, na stole už je najdete přesušená.
Se solí si počkejte až na úplný konec, nejlépe těsně před podáváním. Když ji přidáte do syrové směsi, začne z vajec vytahovat vodu a hotová snídaně pak bývá vodnatější a méně nadýchaná.
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Jestli do vajec patří i lžíce smetany nebo crème fraîche, na tom se profesionálové neshodnou. Někteří ji přidávají pro ještě větší krémovost a šťavnatost, jiní varují, že tekutina navíc chuť vajec spíš rozředí a hrozí, že směs zešedne a zgumovatí.
Svůj vlastní trik má Zdeněk Pohlreich, který vejce s troškou smetany a másla šlehá nad vodní lázní. Horká voda předává teplo pozvolna a rovnoměrně, takže se vejce nikdy prudce nezatáhnou. Ať už smetanu přidáte, nebo ne, na výsledné nadýchanosti se nejvíc podepíše vzduch ze šlehání a včas odstavená pánev.
Zdroje: https://recepty.blesk.cz/clanek/vareni/2879/chyby-pri-priprave-michanych-vajec-jak-to-udelat-aby-byla-vlacna-a-nadychana.html, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-udelat-michana-vejce-30000608.html, https://www.dotyk.cz/magazin/michana-vejce-pohlreich/, https://www.toprecepty.cz/clanky/7379-jak-na-dokonale-kremova-michana-vejce-stavnatou-chut-zajisti-jedna-surovina-a-spravny-postup/, https://magazin.recepty.cz/clanky/michana-vejce-podle-sefkuchare-s-timto-navodem-budete-za-hvezdu-530.html